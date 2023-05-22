رئيس جامعة الفيوم يشهد حفل تكريم مدير كلية الصيدلة لبلوغه سن المعاش

شهد الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم والمشرف على كلية الصيدلة فعاليات حفل تكريم الأستاذ جمال عمار مدير كلية الصيدلة لبلوغه سن التقاعد وذلك بحضور الدكتور عاصم فؤاد العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والسادة وكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية وذلك اليوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٥/٢٢ بقاعة المؤتمرات بكلية الصيدلة .



في بداية كلمته أكد ا. د ياسر حتاته أن ا. جمال عمار تربطه به علاقة طيبة منذ فترة طويلة وأنه يعتبر أخ لنا جميعاً وأنه يتمتع بحب الجميع مشيراً إلى أنه يعد أحد مؤسسي كلية الطب .



وأشاد ا. د عاصم العيسوي بالجهود العظيمة الذي يقوم بها ا. جمال عمار في إدارة الكلية وأنه يتحلى بالأخلاق الحميدة وحسن التعامل مع زملائه في العمل .

وأكد ا. د محمد حمزاوي القائم بأعمال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أن سن التقاعد يعتبر مرحلة جديدة من الحياة متمنياََ ل ا. جمال عمار دوام التوفيق والسداد في حياته القادمة .



كما أشارت ا. د دعاء هلال القائم بأعمال وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث أن ا. جمال عمار يقوم بكافة الأعمال التي تسند إليه على أكمل وجه وأنه يتميز بالأخلاق الحميدة والانضباط في العمل .



وأكد ا. د أحمد عادل القائم بأعمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة على تميز ا. جمال عمار بالاجتهاد والانضباط في العمل وحسن التعامل مع الآخرين .



كما عبر ا. جمال عمار عن سعادته البالغة بالشعور الطيب من زملائه تجاهه موجهاََ الشكر والتقدير ل ا. د ياسر حتاته و ا. عاصم العيسوي على تشريفهم وحرصهم على وجودهم بحفل التكريم .



وفي ختام الحفل قام ا. د ياسر حتاته رئيس الجامعة بتكريم ا. جمال عمار وإهدائه درع كلية الصيدلة

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