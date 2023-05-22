عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة الفيوم يشهد حفل تكريم مدير كلية الصيدلة لبلوغه سن المعاش

رئيس جامعة الفيوم
رئيس جامعة الفيوم اثناء التكريم

 

شهد الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم والمشرف على كلية الصيدلة فعاليات حفل تكريم الأستاذ جمال عمار مدير كلية الصيدلة لبلوغه سن التقاعد وذلك بحضور  الدكتور عاصم فؤاد العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والسادة وكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية وذلك اليوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٥/٢٢ بقاعة المؤتمرات بكلية الصيدلة .


في بداية كلمته أكد ا. د ياسر حتاته أن ا. جمال عمار تربطه به علاقة طيبة منذ فترة طويلة وأنه يعتبر أخ لنا جميعاً وأنه يتمتع بحب الجميع مشيراً إلى أنه يعد أحد مؤسسي كلية الطب .


وأشاد ا. د عاصم العيسوي بالجهود العظيمة الذي يقوم بها ا. جمال عمار في إدارة الكلية وأنه يتحلى بالأخلاق الحميدة وحسن التعامل مع زملائه في العمل .
وأكد ا. د محمد حمزاوي القائم بأعمال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أن سن التقاعد يعتبر مرحلة جديدة من الحياة متمنياََ ل ا. جمال عمار دوام التوفيق والسداد في حياته القادمة .


كما أشارت ا. د دعاء هلال القائم بأعمال وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث أن ا. جمال عمار يقوم بكافة الأعمال التي تسند إليه على أكمل وجه وأنه يتميز بالأخلاق الحميدة والانضباط في العمل .


وأكد ا. د أحمد عادل القائم بأعمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة على تميز ا. جمال عمار بالاجتهاد والانضباط في العمل وحسن التعامل مع الآخرين .


كما عبر ا. جمال عمار عن سعادته البالغة بالشعور الطيب من زملائه تجاهه موجهاََ الشكر والتقدير ل ا. د ياسر حتاته و ا. عاصم العيسوي على تشريفهم وحرصهم على وجودهم بحفل التكريم .


وفي ختام الحفل قام ا. د ياسر حتاته رئيس الجامعة بتكريم ا. جمال عمار وإهدائه درع كلية الصيدلة

 

جامعة الفيوم: إطلاق منصة الاستثمار الإلكترونية خلال أيام

 

 

 

 

 

احتفالية لتوزيع أجهزة لاب توب لذوي الإعاقة البصرية بـ جامعة الفيوم ..صور

 

62b9f6e2-113b-44be-b33f-6990fad41dea
62b9f6e2-113b-44be-b33f-6990fad41dea
69dfe0e7-8b77-49df-b777-447de70f8e05
69dfe0e7-8b77-49df-b777-447de70f8e05
c52db773-1075-4c2f-8757-f5b950bade52
c52db773-1075-4c2f-8757-f5b950bade52
ebe0725e-8624-4917-a828-83b3fa44c95a
ebe0725e-8624-4917-a828-83b3fa44c95a
الفيوم اخبار الفيوم اخبار الجامعة كلية الصيدلة جامعة الفيوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من المحكمة لصالح مرتضى منصور

1800 جنيه| مفاجأة في أسعار الذهب بعد قرار البنك المركزي وسعر عيار21 الآن

الكيلو نزل لـ16 جنيها.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الأرز الشعير الآن

مفاجأة صادمة وراء هروب لاعب منتخب مصر للمصارعة من تونس.. تفاصيل

بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة.. هل تعود شهادة 25% من جديد؟

تراجع كبير فى أسعار الدواجن بعد الإفراج الجديد عن الأعلاف اليوم

صدمة لعشاق الأهلي بشأن مشاركة الشناوي في نهائي أفريقيا

نهائي أفريقيا| كهربا جاهز.. صدمة حول الشناوي.. ومصير معلّق لثنائي الأهلي

ترشيحاتنا

بعد ازمتها مع وفاء مكى.. ميار الببلاوى توجه رسالة : منه لله

من هو علي شمخاني الذي استقال من أهم منصب سيادي في إيران؟

العداد الكودي وسعر الصرف.. الكهرباء تكشف مفاجأة للمواطنين: «هتغير على حساب الحكومة»

الرقية بالقرآن الكريم .. حكمها وشروطها وآياتها

بعد مزحة بوتين.. رئيس الشيشان يكشف سبب إطلاقه لحيته ويتوعد "عبدة الشيطان"

مفاجأة.. رئيس البرازيل رفض استقبال زيلينسكي في أحد اجتماعات مجموعة السبع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تُباع وتُشترى ولها زبونها.. عملة قديمة تساوي مليون جنيه| دور عليها في بيتك

للسيدات.. مفاجأة غير متوقعة للحفاظ على الشعر من التلف بسبب حمام السباحة

نشرة المرأة والصحة.. سعر صادم لبنطلون درة.. رد فعل غير متوقع من محمد رمضان بشأن الدولارات.. علامات بأجنحة الدجاج تمنعك من تناولها

بتجيب الأمراض.. احذر تناول هذا النوع من الأطعمة

فيديو

جاب الفضية واختفى .. تفاصيل هروب لاعب المصارعة أحمد بغدودة | فيديوجراف

تحت الـ60.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض بعد تراجع العلف 3600 جنيه

قفزة في سعر الذهب تعوض خسائر الأسبوع الماضي وصدمة للدولار

ابتلعتها حية .. سمكة تنهي حياة طفلة عمرها 6 أشهر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ