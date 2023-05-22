مفسر: الدم بالحلم لا يفسده كما يقول البعض

أكد أحمد أبو النيل مفسر أحلام، أن هناك رموز في الأحلام تدل على وجود مشكلات، موضحًا أن البيض و اللبن، عندما يكوننا بعدد قليل " ليس بكثرة" يعتبر من الأشياء التى تدل على المشكلات.



وأضاف مفسر أحلام، خلال حواره ببرنامج " ست الستات" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية دينا رامز، أن اللبن عندما يكون بكثرة في الحلم يكون دليل على الخير و البركة، و الرزق.



ولفت إلى أنه لا يوجد شيء يفسد الحلم، فمن يقول أن الدم من الأشياء التى تفسد الحلم، أمر غير صحيح، ولكن الحلم مرتبط بـ تاريخ و عقلية الإنسان، وحياته و مستقبلة.



وأشار إلى أن الرؤية يجب أن تحكى أمام عالم أو أهل التخصص أو ناصح.



