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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفسر: الدم بالحلم لا يفسده كما يقول البعض

أحمد أبو النيل
أحمد أبو النيل

أكد أحمد أبو النيل مفسر أحلام، أن هناك رموز في الأحلام تدل على وجود مشكلات، موضحًا أن البيض و اللبن، عندما يكوننا بعدد قليل " ليس بكثرة" يعتبر من الأشياء التى تدل على المشكلات.


وأضاف مفسر أحلام، خلال حواره ببرنامج " ست الستات" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية دينا رامز، أن اللبن عندما يكون بكثرة في الحلم يكون دليل على الخير و البركة، و الرزق.


ولفت إلى أنه لا يوجد شيء يفسد الحلم، فمن يقول أن الدم من الأشياء التى تفسد الحلم، أمر غير صحيح، ولكن الحلم مرتبط بـ تاريخ و عقلية الإنسان، وحياته و مستقبلة. 


وأشار إلى أن الرؤية يجب أن تحكى أمام عالم أو أهل التخصص أو ناصح.


 

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