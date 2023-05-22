مفسر أحلام: المنام يفسر شيئا يبحث عنه الشخص

أكد أحمد أبو النيل مفسر أحلام، أن الأحلام تعتبر أرشيف وتاريخ لـ الإنسان، موضحًا أن من ضمن الأحلام أشياء تفسر.

وأضاف مفسر أحلام، خلال حواره ببرنامج " ست الستات" المذاع على قناة صد البلد، تقديم الإعلامية دينا رامز، أن الحلم يكون شئ فى عقل الإنسان الباطن، ومن الممكن أن يفسر شيئ يبحث عنه الشخص.

ولفت إلى أن من ضمن الأحلام، أشياء إرشادية، تكون تنبيه لـ الشخص، أفعل ذلك ولا تفعل ذلك، وأن بعض من يصلي صلاة استخارة، وبعد ذلك يأتى حلم يفسر.

وأشار إلى أن الاستخارة يكون لها ميزة، وهو تفويض الامر لله، وأن الشخص عندما يصلي، الاستخارة ينجى الشخص أذا كان هناك شيء ضار.