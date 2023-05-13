خراب بيوت.. مفيدة شيحة تحذر من الذكاء الاصطناعي

خصصت الإعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم السبت، فقرة عن خطورة الذكاء الاصطناعي ، حملت عنوان "رقص تشارلز وفتاة أحلام إيلون ماسك كيف ننتبه للذكاء الاصطناعي".



وخلال الفقرة قالت الإعلامية مفيدة شيحة، إن :" الأمر خراب بيوت وممكن بيقي خراب أمم، وخاصة لما يدخل في الاقتصاد، يعمل صور وموضوعات فيها بهدلة".

و طالبت الإعلامية مفيدة شيحة، بالتصدي لغزو الذكاء الاصطناعي، وخاصة أنه يمكن أن ينفذ أي شيء تريده من شخصيات وأماكن وأشياء لا يمكن تخيلها، ومن الممكن أن يكون وسيلة نصب.

من جانبه كشف المهندس وليد حجاج خبير أمن وتكنولوجيا المعلومات، تفاصيل جديدة عن الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن هناك مواقع ويب تقدم خدمات الذكاء الاصطناعي المدفوعة.

https://fb.watch/kveFOpq4o-/?mibextid=Nif5oz