مفيدة شيحة تكشف طريقة ذهبية للتعامل مع علامات العجز والسيلوليت

خصصت الإعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج “الستات” المذاع عبر قناة “النهار وان”، مساء اليوم الأحد، فقرة عن معجزة الاستيقاظ مبكرا.



وخلال الفقرة، شرحت الإعلامية مفيدة شيحة، كتاب “معجزة الصباح” للمؤلف والكاتب الأمريكى هال إلرود، قائلة: "الكتاب عايز يقول لنا إننا محتاجين نعزز نفسنا في كل حاجة بنعملها، ومعجزة الصباح"، والذى حقق نجاحا كبيرا فى عالم كتب التنمية البشرية.

وأضافت مفيدة شيحة، أن هذا الكتاب يقدم 6 مبادئ أو أنشطة يمكنك القيام بها لتطوير حياتك وتحسينها نحو الأفضل، ويقترح الكاتب على القراء أن يعمدوا للنهوض من النوم ساعة قبل موعد استيقاظهم المعتاد، وذلك لربح هذه الساعة الصباحية العجيبة، فساعة واحدة كل صباح حسب إلرود هال كفيلة بتغير حياتنا نحو الأحسن والأجود.

وتابعت: “الكتاب يطالب بخمس دقائق يتحدث فيها الإنسان عن نفسه وعن الأهداف التي يسعى لها، ويفضل أن يكون أمام المرآة، وهذا الأمر يعتبر استدعاءً للأشياء الإيجابية في حياته”.

الرياضة اليومية

وأكملت مفيدة شيحة، أن الرياضة اليومية من أساسيات الحياة، ويجب ممارسة تمارين رياضية يومية لمدة 20 دقيقة أو حتى المشي أو الرقص، ورياضة السباحة أكثر شيء يخفف العجز وما يعرف بالسيلوليت.

https://fb.watch/knmhrssMlc/?mibextid=Nif5oz