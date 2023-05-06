مش بشمت| تعليق قوي من مفيدة شيحة على أزمة حسن شاكوش وزوجته

علقت الإعلامية مفيدة شيحة، على أزمة مؤدي المهرجانات حسن شاكوش و زوجته ريم طارق، وخاصة بعد تقدمها بتحرير محضر ضد زوجها، قائلا :"انا مش بشمت في حد، ومحتاجين نعرف الغلط فين ونفهم علشان نتعلم".

وأضافت مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم السبت، أن :"موضوع أزمة زوجة حسن شاكوش، وحركة السجود في الفرح شكر لله عز وجل على زواجها مش شاكوش، واليوم تحدث أزمة، وهذه الأزمة تعلمنا الدرس".

الزواج بداية حياة وليس نهاية حياة

وتابعت مفيدة شيحة، أن الدرس المستفاد لكل بنت تتزوج أن القصة بدأت، والمفروض مع بداية الزواج وضع قواعد الحياة الجديدة ،والزواج بداية حياة وليس نهاية حياة.