صورة لـ زوجة حسن شاكوش قبل الشهرة| شاهد

حصل موقع صدى البلد الإخباري، على صورة نادرة لـ زوجة حسن شاكوش -ريم طارق- يعود تاريخها إلى عام 2017، أي قبل 6 سنوات، قبل وقوع أزمتهما، وتحرير محاضر بينهما.

وظهرت زوجة حسن شاكوش، في الصورة أنحف من وزنها الحالي، ولم تتغير ملامحها كثيرا عن شكلها الآن.

زوجة حسن شاكوش

خناقة حسن شاكوش وزوجته:

علم موقع صدى البلد الإخباري، تفاصيل أزمة حسن شاكوش، مع زوجته ريم طارق، بعد قيام الأخيرة بتحرير محضر ضد الأول اتهمته فيه بالسرقة.

بدأت بوادر الأزمة بين حسن شاكوش وزوجته ريم طارق، من شهر رمضان 2023، بعد نشوب خلافات بينهما، واستمرت مفاوضات الصلح بينهما لعدة أيام دون جدوى.

وقبل أسبوع قررت ريم طارق، الانفصال عن حسن شاكوش، واللجوء للقانون، وقامت بإلغاء متابعته عبر حسابها الخاص على تطبيق الصور انستجرام.

أزمة حسن شاكوش وزوجته

بعد شهر من زواجهما وحفل زفافهما الأسطوري حررت زوجة مطرب المهرجانات حسن شاكوش محضرا ضده بقسم شرطة أكتوبر أول تتهمه فيه بسرقة منقولات الزوجية والاستيلاء على إيصال أمانة.

تلقى اللواء محمد الشرقاوى، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من العقيد عمرو حجازى، مفتش المباحث، يفيد فيه بحضور ريم صادق -28 سنة - ربة منزل ومقيمة داخل كمبوند شهير، إلى القسم لتضررها من زوجها حسن منصور وشهرته «حسن شاكوش» لقيامه بطردها من منزل الزوجية منذ أيام والاستيلاء على المنقولات الزوجية وشبكتها وإيصال أمانة لصالحها بديل مؤخر الصداق.

وقالت إن الخلاف منذ فترة وعللت تأخيرها في تحرير محضر أملا في الصلح بينهما، إلا أنه قام بإرسال رسالة لها برغبته في إنهاء العلاقة الزوجية، فقامت على الفور بتحرير محضر له اليوم وطلبت إثبات الحالة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

زوجة حسن شاكوش تخالف أول قراراته

وعلى الرغم من تصريح حسن شاكوش، بأنه قرر إبعاد زوجته ريم طارق عن السوشيال ميديا، إلا أنها خالفت أول قرارات زوجها، ولا تزال متواجدة عبر تطبيق إنستجرام.

حساب زوجة حسن شاكوش على انستجرام

زواج حسن شاكوش

كشف حسن شاكوش، في لقاء متلفز مع برنامج ET بالعربي - قصة حبه مع عروسه ريم طارق.

وقال حسن شاكوش، إنه كان يحب عروسته ريم، منذ سنوات، وقت أن كان يسكن في منطقة بولاق وكانت تتردد على المنطقة التي يعيش فيها، وحاول التقدم لها لخطبتها في ذلك الوقت، لكنه تفاجأ بأنها مخطوبة من شخص آخر، حتى ساقهما القدر وأصبحت زوجته .