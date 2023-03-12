بعد سجودها في حفل الزفاف.. زوجة حسن شاكوش تخالف أول قراراته

لا تزال أصداء سجود زوجة حسن شاكوش، يوم زفافها أول امس الجمعة، حديث السوشيال ميديا، حيث قامت العروس ريم طارق بالسجود على مسرح الكوشة تعبيرا عن فرحتها بإتمام الزواج.

وعلى الرغم من تصريح حسن شاكوش، بأنه قرر إبعاد زوجته ريم طارق عن السوشيال ميديا، إلا أنها خالفت أول قرارات زوجها، ولازالت متواجدة عبر تطبيق إنستجرام.

حساب زوجة حسن شاكوش على انستجرام

زواج حسن شاكوش

كشف حسن شاكوش، في لقاء متلفز له قبل قليل مع برنامج ET بالعربي -على هامش حفل زفافه المقام الليلة بأحد الفنادق الكبرى بوسط القاهرة- قصة حبه مع عروسه ريم طارق.

وقال حسن شاكوش، إنه كان يحب عروسته ريم، منذ سنوات، وقت أن كان يسكن في منطقة بولاق وكانت تتردد على المنطقة التي يعيش فيها، وحاول التقدم لها لخطبتها في ذلك الوقت، لكنه تفاجأ بأنها مخطوبة من شخص آخر، حتى ساقهما القدر وأصبحت زوجته اليوم.

عروس حسن شاكوش

ظهرت ريم طارق - عروس حسن شاكوش - خلال الفيديوهات التحضيرية لحفل زفافها الذي أقيم أول أمس الجمعة، في أحد الفنادق الكبرى بوسط القاهرة.

وظهرت عروس حسن شاكوش، في إحدى الصور، تدخل غرفة الفندق، التي يقام فيها إحدى فقرات حفل الزفاف، قبل أن تقوم بوضع الماكياج.

وفي صور أخرى، ظهرت عروس حسن شاكوش وهي ترتدي الروب الأبيض، وتقوم الماكييرة بوضع مساحيق الماكياج على وجهها، بينما ظهرت في صور أخرى وهي تنظر للمرآة بعد الانتهاء من وضع الماكياج.

حفل زفاف حسن شاكوش

نشر حسن شاكوش - عبر ستوري حسابه الرسمي على تطبيق إنستجرام- صورة له، من داخل الفندق الذي أقيم فيه حفل زفافه، على عروسه ريم طارق.

وظهر حسن شاكوش، في الصورة التي نشرها قبل ساعات من حفل زفافه، مرتديًا روب أسود اللون، في غرفة الفندق الذي يقام فيها حفل زفافه.

خطوبة حسن شاكوش

ونشر عمر كمال مؤدي المهرجانات، صورة له من حفل خطوبة حسن شاكوش، عبر حسابه الرسمي بتطبيق إنستجرام، وعلق قائلًا: «مبروك يا شاكوش مصر».

حسن شاكوش والعمل مع هيفاء وهبي

يذكر أن مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، قال إنه يتمنى تقديم ديو غنائي مع الكثير من النجمات، وأنه يرى فكرة الفيديوهات الغنائية فكرة ناجحة.

وأضاف حسن شاكوش، في تصريحات تلفزيونية، إنه يود أن يقدم ديو غنائي مع الفنانة هيفاء وهبي، وحينها سيكون بشكل مختلف وجديد.

وأعلن حسن شاكوش عن موعود عرض أغنيته الجديدة، عبر صفحته الشخصية على إنستجرام.

ونشر حسن شاكوش مقطع فيديو، وعلق قائلا: “انتظروا يوم السبت كلك غرام حسن شاكوش وبيكا توزيع ساسو”.

حسن شاكوش وأحدث أغانية

آخر أعمال شاكوش هى أغنية "حنيلي" من كلمات إسلام المصري وألحان حسن شاكوش وتوزيع موسيقى إسلام ساسو ومن إنتاج شركة "مزيكا" للمنتج محمد جابر، والكليب من إخراج هادي الباجوري، بعد أغنية "حبيبتي" التي ظهرت فيها الفنانة ياسمين رئيس.