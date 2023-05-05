عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اتخانقوا في رمضان.. تفاصيل أزمة حسن شاكوش وزوجته بعد محضر السرقة| خاص

حسن شاكوش وزوجته
حسن شاكوش وزوجته

علم موقع صدى البلد الإخباري، تفاصيل أزمة حسن شاكوش، مع زوجته ريم طارق، بعد قيام الأخيرة بتحرير محضر ضد الأول اتهمته فيه بالسرقة. 

بدأت بوادر الأزمة بين حسن شاكوش وزوجته ريم طارق، من شهر رمضان 2023، بعد نشوب خلافات بينهما، واستمرت مفاوضات الصلح بينهما لعدة أيام دون جدوى. 

وقبل أسبوع قررت ريم طارق، الانفصال عن حسن شاكوش، واللجوء للقانون، وقامت بإلغاء متابعته عبر حسابها الخاص على تطبيق الصور انستجرام. 

 

أزمة حسن شاكوش وزوجته

بعد شهر من زواجهما وحفل زفافهما الأسطوري حررت زوجة مطرب المهرجانات حسن شاكوش محضرا ضده بقسم شرطة أكتوبر أول تتهمه فيه بسرقة منقولات الزوجية والاستيلاء على إيصال أمانة. 

تلقى اللواء محمد الشرقاوى، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من العقيد عمرو حجازى، مفتش المباحث، يفيد فيه بحضور ريم صادق -28 سنة - ربة منزل ومقيمة داخل كمبوند شهير، إلى القسم لتضررها من زوجها حسن منصور وشهرته «حسن شاكوش» لقيامه بطردها من منزل الزوجية منذ أيام والاستيلاء على المنقولات الزوجية وشبكتها وإيصال أمانة لصالحها بديل مؤخر الصداق.

وقالت إن الخلاف منذ فترة وعللت تأخيرها في تحرير محضر أملا في الصلح بينهما، إلا أنه قام بإرسال رسالة لها برغبته في إنهاء العلاقة الزوجية، فقامت على الفور بتحرير محضر له اليوم وطلبت إثبات الحالة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

 

زوجة حسن شاكوش تخالف أول قراراته

لا تزال أصداء سجود زوجة حسن شاكوش، يوم زفافها، حديث السوشيال ميديا، حيث قامت العروس ريم طارق بالسجود على مسرح الكوشة تعبيرا عن فرحتها بإتمام الزواج. 

وعلى الرغم من تصريح حسن شاكوش، بأنه قرر إبعاد زوجته ريم طارق عن السوشيال ميديا، إلا أنها خالفت أول قرارات زوجها، ولا تزال متواجدة عبر تطبيق إنستجرام. 

حساب زوجة حسن شاكوش على انستجرام 

زواج حسن شاكوش

كشف حسن شاكوش، في لقاء متلفز مع برنامج ET بالعربي - قصة حبه مع عروسه ريم طارق. 

وقال حسن شاكوش، إنه كان يحب عروسته ريم، منذ سنوات، وقت أن كان يسكن في منطقة بولاق وكانت تتردد على المنطقة التي يعيش فيها، وحاول التقدم لها لخطبتها في ذلك الوقت، لكنه تفاجأ بأنها مخطوبة من شخص آخر، حتى ساقهما القدر وأصبحت زوجته . 

عروس حسن شاكوش

ظهرت ريم طارق - عروس حسن شاكوش - في الفيديوهات التحضيرية لحفل زفافها.

وظهرت عروس حسن شاكوش، في إحدى الصور، تدخل غرفة الفندق زفافها.

حفل زفاف حسن شاكوش

نشر حسن شاكوش - عبر ستوري حسابه الرسمي على تطبيق إنستجرام- صورة له، من داخل الفندق الذي أقيم فيه حفل زفافه، على عروسه ريم طارق.

وظهر حسن شاكوش، في الصورة من حفل زفافه، مرتديًا روب أسود اللون، في غرفة الفندق.

حسن شاكوش حسن شاكوش وزوجته ريم طارق أزمة حسن شاكوش وزوجته زوجة حسن شاكوش أزمات حسن شاكوش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طردها وسرق شبكتها.. جدل على السوشيال ميديا بعد خناقة حسن شاكوش وزوجته

طردها من البيت| زوجة حسن شاكوش تتهمه بالسرقة بعد سجودها يوم جوازهم

بث مباشر الآن.. مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس السوبر 0-0 والقنوات الناقلة

اتخانقوا في رمضان.. تفاصيل أزمة حسن شاكوش وزوجته بعد محضر السرقة| خاص

محمود حميدة: لن أعمل مع محمد رمضان مرة أخرى

3 قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس السوبر|نزل التردد الآن

840 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الجمعة وهذه قيمة عيار21 الآن

زيادة القيمة| مفاجأة لـ الملاك بعد إلغاء قانون الإيجار القديم.. مقترح

موضوعات متعلقة

لاسعين.. عفروتو يتعاون مع مروان موسى في أغنية جديدة

بعد انفجار الشاحن في وجهها.. أول ظهور لـ جوري بكر

تعرف على الأسعار.. تذاكر حفل محمد عبده توشك على النفاد

شغل موسيقى.. نجوى كرم تطرح أول كليب من ألبومها الجديد كاريزما

في ذكراها.. قصة وفاة فردوس محمد وصراعها مع السرطان

أخبار الفن| ظهور رومانسي لـ شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. انفجار الشاحن في وجه جوري بكر

نجوم غيبهم الموت في عز شبابهم| مصطفى درويش يرحل بالسكتة القلبية.. وجورج الراسي وغنوة بحادث أليم

جهاد سعد: 4 رشحوني لـ مسلسل ستهم وهذا سبب قبولي الدور

ترشيحاتنا

السوبر المصري.. قندوسي يهدر هدفا للنادي الأهلي أمام بيراميدز بعد 60 دقيقة

غرق 3 طلاب في ترعة بالشرقية.. ومديرية التعليم تنعيهم

مفاجأة صادمة لـ حسن شاكوش بعد محضر زوجته في قسم الشرطة

الاستفادة بهذه المميزات | البنك الزراعي بوجّه طلبا علنيًا إلى عملائه

الري: توجيهات عاجلة لحل أزمة قلابشو وزيان في الدقهلية

السوبر المصري| بيراميدز "امتياز".. الأهلي "بدون أنياب".. والشناوي ينقذ الأحمر في الشوط الأول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زوجة أحمد فهمي بإطلالة مبهجة على شاطئ البحر.. صور

بعد تصدرها التريند .. 20 صورة لـ رضوى الشربينى تخطف الأنظار

بعد سجودها في فرحهم .. إطلالات زوجة حسن شاكوش عقب اتهامها له بالسرقة

التحدث في الهاتف يهدد حياتك .. تحذير جديد

فيديو

كتابة مذكراتي.. السفيرة نبيلة مكرم تكشف عن أزمة ابنها ودعم الرئيس/فيديو جراف

أماكن رؤيته ومدته..  تفاصيل أول خسوف شبه ظلي للقمر في 2023

أم كلثوم بتخوف.. شيرين عبد الوهاب تتألق مجددا بحفل روائع الموجي

مُش مخدرات ولا منشطات .. شريف إكرامي يكشف تفاصيل قرار إيقافه من الكاف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ