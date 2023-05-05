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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

عملت له محضر وطردها.. صور أثارت الجدل لـ زوجة حسن شاكوش

إطلالات زوجة المطرب
إطلالات زوجة المطرب حسن شاكوش

حررت زوجة المطرب حسن شاكوش محضرًا، وذلك بعد أن طردها من منزل الزوجية منذ أيام، وقام بالإستيلاء على المنقولات الزوجية، ومنذ زواج حسن شاكوش بها وإطلالتها هي محط انظار متابعينهم.

 

إطلالات آثارت الجدل لزوجة المطرب حسن شاكوش

 

وغالبا ما كانت ريم زوجة المطرب حسن شاكوش ما كانت تنشر صورا لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام.

 

وفي ظهورها كانت تظهر بإطلالات كلاسيكية فخمة ، وجذابة وفساتين مرصعة بالالماس .

 

ويقع اختيار ريم على تسريحات شعر تبرز من جمال وطول شعرها، مع لمشات جذابة من المكياج، والتي تبرز من جمال ملامحها.

 

وإليكم صور زوجة المطرب حشن شاكوش..

 

إطلالات زوجة المطرب حسن شاكوش

 

إطلالات زوجة المطرب حسن شاكوش
إطلالات زوجة المطرب حسن شاكوش
إطلالات زوجة المطرب حسن شاكوش
إطلالات زوجة المطرب حسن شاكوش
إطلالات زوجة المطرب حسن شاكوش
إطلالات زوجة المطرب حسن شاكوش
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