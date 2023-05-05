بعد سجودها في فرحهم .. إطلالات زوجة حسن شاكوش عقب اتهامها له بالسرقة

أثار خبر تقديم زوجة حسن شاكوش بلاغا ضده جدلا كبيرا على السوشيال ميديا بعدما اتهمته بسرقة شبكتها وطردها من الشقة.

وأثارت زوجة المطرب الشعبى حسن شاكوش ريم طارق الجدل خلال الفيديوهات التحضيرية لحفل زفافها ،وقامت زوجة حسن شاكوش فى الفيديو ، بتصرف غريب، حيث ظهرت ساجدة لتعبر عن فرحتها بزواجها من حسن شاكوش.

حفل زفاف حسن شاكوش

ونشر المطرب حسن شاكوش - عبر ستوري حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام- صورة له، من داخل الفندق الذي أقيم فيه حفل زفافه الجمعة 10 مارس، على عروسه ريم طارق.

وظهر حسن شاكوش، في الصورة التي نشرها من حفل زفافه، مرتديًا روب أسود اللون، في غرفة الفندق.