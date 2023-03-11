بعد سجود بنت الجيران على الارض.. من هى زوجة حسن شاكوش ؟

يتسأل الجمهور عن زوجة المطرب حسن شاكوش بعد تصدرها التريند ، بسبب انها سجدت تبكي من الفرحة لزواجها من حسن شاكوش.

وزوجة شاكوش تدعى ريم طارق وهى من غنى لها " بنت الجيران " وصرح من قبل انها فعلا بنت الجيران ، وهى فتاه خارج الوسط الفنى ويتابعها عبر حسابها الخاص على انستجرام ٤٠ شخصا فقط .

وقد اثارت زوجة المطرب الشعبى حسن شاكوش ريم طارق ،خلال الفيديوهات التحضيرية لحفل زفافها الذي أقيم اليوم الجمعة، في أحد الفنادق الكبرى بوسط القاهرة.

وقامت زوجة حسن شاكوش فى الفيديو ، بتصرف غريب ، حيث سجدت لتعبر عن فرحتها بزواجها من حسن شاكوش .

حفل زفاف حسن شاكوش

نشر المطرب حسن شاكوش - عبر ستوري حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام- صورة له، من داخل الفندق الذي يقام فيه حفل زفافه الليلة الجمعة 10 مارس، على عروسه ريم طارق.

وظهر حسن شاكوش، في الصورة التي نشرها قبل ساعات من حفل زفافه، مرتديًا روب أسود اللون، في غرفة الفندق الذي يقام فيها حفل زفافه.

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