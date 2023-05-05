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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

بعد محضر السرقة .. فيديو صادم لـ زوجة حسن شاكوش | شاهد

حسن شاكوش وزوجته
حسن شاكوش وزوجته

نشرت زوجة حسن شاكوش - ريم طارق- مقطع فيديو لها، عبر حسابها الخاص على تطبيق الفيديوهات القصيرة تيك توك، بعد محضر السرقة الذي حررته ضد زوجها مطرب المهرجانات. 

وظهرت زوجة حسن شاكوش، في مقطع الفيديو، من داخل سيارتها، وتستمع للأغاني ومندمجة معها، وظهرت مرتدية دبلة الزواج، في مفاجأة صادمة رغم الأزمة. 

زوجة حسن شاكوش
زوجة حسن شاكوش

خناقة حسن شاكوش وزوجته

علم موقع صدى البلد الإخباري، تفاصيل أزمة حسن شاكوش، مع زوجته ريم طارق، بعد قيام الأخيرة بتحرير محضر ضد الأول اتهمته فيه بالسرقة. 

بدأت بوادر الأزمة بين حسن شاكوش وزوجته ريم طارق، من شهر رمضان 2023، بعد نشوب خلافات بينهما، واستمرت مفاوضات الصلح بينهما لعدة أيام دون جدوى. 

وقبل أسبوع قررت ريم طارق، الانفصال عن حسن شاكوش، واللجوء للقانون، وقامت بإلغاء متابعته عبر حسابها الخاص على تطبيق الصور انستجرام. 

 

أزمة حسن شاكوش وزوجته

بعد شهر من زواجهما وحفل زفافهما الأسطوري حررت زوجة مطرب المهرجانات حسن شاكوش محضرا ضده بقسم شرطة أكتوبر أول تتهمه فيه بسرقة منقولات الزوجية والاستيلاء على إيصال أمانة. 

تلقى اللواء محمد الشرقاوى، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من العقيد عمرو حجازى، مفتش المباحث، يفيد فيه بحضور ريم صادق -28 سنة - ربة منزل ومقيمة داخل كمبوند شهير، إلى القسم لتضررها من زوجها حسن منصور وشهرته «حسن شاكوش» لقيامه بطردها من منزل الزوجية منذ أيام والاستيلاء على المنقولات الزوجية وشبكتها وإيصال أمانة لصالحها بديل مؤخر الصداق.

وقالت إن الخلاف منذ فترة وعللت تأخيرها في تحرير محضر أملا في الصلح بينهما، إلا أنه قام بإرسال رسالة لها برغبته في إنهاء العلاقة الزوجية، فقامت على الفور بتحرير محضر له اليوم وطلبت إثبات الحالة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

 

زوجة حسن شاكوش تخالف أول قراراته

لا تزال أصداء سجود زوجة حسن شاكوش، يوم زفافها، حديث السوشيال ميديا، حيث قامت العروس ريم طارق بالسجود على مسرح الكوشة تعبيرا عن فرحتها بإتمام الزواج. 

وعلى الرغم من تصريح حسن شاكوش، بأنه قرر إبعاد زوجته ريم طارق عن السوشيال ميديا، إلا أنها خالفت أول قرارات زوجها، ولا تزال متواجدة عبر تطبيق إنستجرام. 

حساب زوجة حسن شاكوش على انستجرام 

زواج حسن شاكوش

كشف حسن شاكوش، في لقاء متلفز مع برنامج ET بالعربي - قصة حبه مع عروسه ريم طارق. 

وقال حسن شاكوش، إنه كان يحب عروسته ريم، منذ سنوات، وقت أن كان يسكن في منطقة بولاق وكانت تتردد على المنطقة التي يعيش فيها، وحاول التقدم لها لخطبتها في ذلك الوقت، لكنه تفاجأ بأنها مخطوبة من شخص آخر، حتى ساقهما القدر وأصبحت زوجته . 

 

عروس حسن شاكوش

ظهرت ريم طارق - عروس حسن شاكوش - في الفيديوهات التحضيرية لحفل زفافها.

وظهرت عروس حسن شاكوش، في إحدى الصور، تدخل غرفة الفندق زفافها.

 

حفل زفاف حسن شاكوش

نشر حسن شاكوش - عبر ستوري حسابه الرسمي على تطبيق إنستجرام- صورة له، من داخل الفندق الذي أقيم فيه حفل زفافه، على عروسه ريم طارق.

وظهر حسن شاكوش، في الصورة من حفل زفافه، مرتديًا روب أسود اللون، في غرفة الفندق.

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