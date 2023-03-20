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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد خلاف استمر لسنوات.. أحلام وعمرو أديب حبايب| تفاصيل

أحلام
أحلام

بعد خلاف استمر لسنوات بين الفنانة الإماراتية أحلام والإعلامي الكبير عمرو أديب منذ عام 2017، تواجد الثنائي في احتفالية ليلة صوت مصر والتي تم فيها تكريم الفنانة أنغام في المملكة العربية السعودية. 

وأزيل الخلاف القائم بين الفنانة أحلام والإعلامي المصري عمرو أديب بعدما طلب الأخير إجراء لقاء معها وقد وافقت لينتهي الخلاف الذي استمر لسنوات. 

وخلال اللقاء أعرب عمرو أديب عن حبه لـ أحلام لترد بأنها هي الأخري تحبه وأن الاشقاء في البيت الواحد يحدث بينهم خلاف. 

جاءت هذة الكلمات بعد الخلاف الذي نشب بينهم عام 2017 لتخرج أحلام في توتية وتقول إنها لا يشرفها إجراء لقاء مع عمرو اديب. 

 

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أحلام تشارك في ليلة صوت مصر : 

 

وكانت قد شاركت الفنانة أحلام صورة لها رفقة الفنانة أنغام عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت أحلام رفقة أنغام من علي المسرح أثناء حفلها بالرياض.

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وقالت أحلام عن الفنانة أنغام:"هي صوت الفرح والحب والسلام والجمال هي صوت الصدق صوت الإحساس هي صوت مصر العظيمة هي ليله اختي #انغام تشرفت إني غنيت معها وسُعدت بهذه المشاركة أتمنى لها الفرح والصحة والسعادة والنجاح وحب جمهورها كان عميق وكبير واصيل ك أنغام الف مبروك النجاح يا عظيمه #انغام #صوت_مصر والشكر الكبير للمايستروا الكبير #هاني_فرحات وكل الفرقة الموسيقية #مصر #احلام #احلام_الشامسي #فن #طرب".

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