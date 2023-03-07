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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من غرفة نومها.. ابنة شيرين عبد الوهاب تظهر بشكل صادم

ابنة شيرين عبد الوهاب
ابنة شيرين عبد الوهاب

أثارت ابنة الفنانة شيرين عبد الوهاب الجدل بظهورها عبر تطبيق تيك اوك ، بعد ان ظهرت بشكل صادم برفقة أصدقائها . 

وظهرت هنا ابنة شيرين عبد الوهاب بشكل صادم ، بعد ان وضعت مكياجا كثيفا، وقد ظهرت وهي تمزح مع أصدقائها من داخل غرفة نومها . 

بعض المتابعين انتقدوا ابنة شيرين، مؤكدين انها مازالت صغيرة على تقديم تلك الفيديوهات ، بل ان البعض عاتب على شيرين عبد الوهاب انها لا تتدخل فى المحتوي الذى تقوم ابنتها بنشره  . 

ابنة شيرين عبد الوهاب

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كشف حسام لطفي، محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب، تفاصيل أزمة شيرين مع شركة روتانا، بجانب حديثه عن سرقة أغاني ألبومها الجديد.

وقال لطفي في حواره مع برنامج insider: تأخرنا في تنفيذ التزاماتنا مع شركة روتانا بسبب فيروس كورونا التي تأثر العالم كله بها.

وأضاف: المشكلة الثانية هي أن شيرين أنهت عددا من الأغاني وهناك شركة حصلت على الأغاني وتم استغلالها على الإنترنت، وكانت هذه الأغاني من ضمن الألبوم الجديد، وشيرين عبد الوهاب بريئة تماما من التسريب وهي ضحية.
 

شيرين عبد الوهاب وروتانا:

ومازالت أزمة الفنانة شيرين عبد الوهاب وشركة روتانا مستمرة، حيث قررت محكمة القاهرة الإقتصادية تأجيل الحكم فى القضية إلى 18 مارس المقبل، حيث يتنازع الطرفان حول بعض البنود التى تم إبرامها فيما بينهما، حيث طالبت الشركة شيرين عبد الوهاب برد 10 ملايين جنيه، بينما تؤكد شيرين أنها لم تخل ببنود العقد المبرم بينها وبين الشركة، وأنها على استعداد تام لتسليم ألبومها المنصوص عليه فى العقود.

ونرصد فى التقرير التالى القصة الكاملة لأزمة شيرين عبد الوهاب وشركة روتانا.
 

دعوى من شركة روتانا 

تعود أزمة الفنانة شيرين عبد الوهاب وشركة روتانا، إلى عام 2019 حيث أقامت الشركة دعوى قضائية أمام محكمة القاهرة الإقتصادية تطالب فيها بإلزام شيرين عبد الوهاب بسداد تعويض مالي قدره 10 ملايين جنيه بسبب عدم إلتزامها ببنود التعاقد بينهما، حيث كان من المقرر أن تقدم شيرين عبد الوهاب ألبومين مع الشركة مقابل المبلغ المدفوع على أن يضم الألبوم 10 أغان، وتقوم بتصوير 2 فيديو كليب وإحياء 3 حفلات تتولى الشركة تنظيمها.

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