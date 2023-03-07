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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حالتها صعبة .. بطلة رمضان كريم في العناية المركزة I تفاصيل

شيرين الطحان على
شيرين الطحان على بوستر رمضان كريم 1

ناشدت صديقة الإعلامية والفنانة شيرين الطحان، جمهورها بالدعاء لها بعد تعرضها لوعكة صحية نقلت على أثرها إلى العناية والمركزة . 

وكبت صديقة شيرين الطحان قائلة : أمانه عليكم الدعاء لأختي وصحبت عمري شيرين الطحان تقوم بالسلامة وترجع لينا تاني أحسن من الأول.. شيرین تعبانة جدا وفي العناية المركزة أمانة عليكم الدعاء اليوم.. يارب ما يوجع قلوبكم علي حد عزيز عليكم . 

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الجدير بالذكر ان شيرين الطحان هي إعلامية مصرية اشتهرت بتقديم عدد من البرامج الحوارية والاجتماعية والفنية في التليفزيون المصري . 

كما شاركت شيرين الطحان فى أحداث الجزء الأول من مسلسل رمضان كريم  و حققت نجاحا كبيرا . 

شيرين الطحان 

الجزء الأول :


يذكر أن الجزء الأول من المسلسل تم طرحه في رمضان عام 2017، وشارك في بطولته كل من روبى وشريف سلامة وسيد رجب ومحمود الجندي وسلوى عثمان وسلوى محمد على وريهام عبدالغفور وكريم عفيفى وسهر الصايغ وصبرى فواز.

شيرين الطحان على بوستر رمضان كريم 1

ودارت أحداث العمل بشهر رمضان في إطار الحارة الشعبية، حيث إحدى الفتيات التي تحاول التبرؤ من أهلها ومستواها الاجتماعي، فتلجأ إلى الكذب والادعاء بأنها من عائلة ثرية حتى تتعرف على شاب تقع في حبه.

وقام بغناء تتر المسلسل المطرب حكيم، وحملت الأغنية أيضًا اسم "رمضان كريم" وهى كلمات إسلام خليل، ألحان هانى فاروق، توزيع زيزو فاروق.

شيرين الطحان روبي سلوي عثمان سلوى محمد علي صبرى فواز ريهام عبدالغفور التليفزيون المصري سهر الصايغ

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