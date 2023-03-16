رامز جلال لا ينتهي| تعديل لأول مرة في البرنامج.. والقائمة الكاملة لضحاياه من الفنانين والرياضين.. وحقيقة ظهور شيرين

رامز جلال .. أصبح طقسا من طقوس شهر رمضان على شاشة التليفزيون ، من خلال برامجه التى أصبحت عادة أساسية بالنسبة للمشاهد المصري ، وقد حققت نجاحاً كبيراً ونسب مشاهدة عالية .

رامز جلال وضيوفه

رامز جلال هذا العام سوف يطل على الجمهور من خلال برنامج جديد يحمل اسم “ رامز نيفر إند ” وقد تم تصويره فى السعودية ، وإنتهي صناعه من التصوير منذ ما يقرب من شهر ، ليبدو فى مرحلة المونتاج .

رامز جلال

قائمة ضيوف رامز جلال 2023 :

ونشر صدي البلد خلال الساعات الماضية العديد من التفاصيل لاول مرة عن برنامج رامز جلال الجديد “ رامز نيفر إند ” ، ومنها القائمة شبه الكاملة للضيوف من أهل الفن.

ضيوف برنامج رامز جلال عام 2023

ومن أبرز الاسماء التى سوف تحل ضيوف على البرنامج وتنشر لاول مرة : أحمد حاتم ، شيماء سيف ، أمير عيد ، محمد فراج ، بسنت شوقي ، هنادي مهني ، ميلا الزهراني ، أمينة شلباية ، بالإضافة الى محمد رمضان والفنان أحمد السقا، ومحمد فؤاد ، نهال عنبر ونجلها حسام الحسيني ، ونسرين أمين.

كهرباء

أما فى مجال الرياضة وتحديدا فى النادي الاهلي ، فقد محمود عبد المنعم كهربا، واللاعب أحمد عبد القادر، بالإضافة إلى نجم الأهلي السابق مصطفى يونس ، ضحايا الى برنامج رامز جلال الجديد.

تفاصيل برنامج رامز جلال الجديد :

وعلم صدي البلد ان رامز جلال هذا العام “ رامز نيفر إند ” سوف يقدم مفاجأة جديدة الى جمهوره ، وهي تقديم مقلبين على مدار الـ 30 حلقة وليس مقلبا واحدا.

ومن المقرر أن يتم تنفيذ كل مقلب منهما على مدار 15 حلقة فقط، فسوف يري المشاهد مقلبين مختلفين عن بعضهما كل منهما يذاع فى 15 حلقة.

وتعد تلك المرة الأولى فى تاريخ سلسلة برامج رامز جلال التى يقدم فيها مقلبين مختلفين فى البرنامج الواحد.

رامز جلال

مواعيد وقنوات عرض برنامج رامز جلال الجديد :

برنامج رامز جلال الجديد “رامز نيفر إند”، من المقرر عرضه فى شهر رمضان 2023، بعد أذان المغرب مباشرة ، على قناة mbc مصر ، كما يذاع البرنامج على قناة mbc العامة ، mbc العراق ، بالإضافة الى منصة شاهد الفضائية.

رامز جلال

برامج رامز جلال السابقة :

من إبرز برامج رامز جلال والتى حققت نجاح كبير : رامز موفي ستار ، رامز مجنون رسمي ، رامز عقله طار ، رامز فى الشلال ، رامز قرش البحر ، رامز ثعلب الصحراء .

هل وقعت شيرين عبد الوهاب ضحية لـ رامز جلال :

خلال الساعات الماضية كان قد تداول عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي شائعات تفيد بوقوع الفنانة شيرين عبد الوهاب ضحية لرامز جلال فى برنامجه الجديد ، الا ان صدى البلد علم من مصادر مقربة ان هذا الكلام عار تماما من الصحة.