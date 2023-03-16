عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رامز جلال لا ينتهي| تعديل لأول مرة في البرنامج.. والقائمة الكاملة لضحاياه من الفنانين والرياضين.. وحقيقة ظهور شيرين

رامز جلال
رامز جلال

رامز جلال .. أصبح طقسا من طقوس شهر رمضان على شاشة التليفزيون ، من خلال برامجه التى أصبحت عادة أساسية بالنسبة للمشاهد المصري ، وقد حققت نجاحاً كبيراً ونسب مشاهدة عالية . 

رامز جلال وضيوفه 

رامز جلال هذا العام سوف يطل على الجمهور من خلال برنامج جديد يحمل اسم “ رامز نيفر إند ” وقد  تم تصويره فى السعودية ، وإنتهي صناعه من التصوير منذ ما يقرب من شهر ، ليبدو فى مرحلة المونتاج . 

رامز جلال 

قائمة ضيوف رامز جلال 2023 :

ونشر صدي البلد خلال الساعات الماضية العديد من التفاصيل لاول مرة عن برنامج رامز جلال الجديد “ رامز نيفر إند ” ، ومنها القائمة شبه الكاملة للضيوف من أهل الفن. 

ضيوف برنامج رامز جلال عام 2023 

ومن أبرز الاسماء التى سوف تحل ضيوف على البرنامج وتنشر لاول مرة : أحمد حاتم  ، شيماء سيف ، أمير عيد ، محمد فراج ، بسنت شوقي  ، هنادي مهني ، ميلا الزهراني ، أمينة شلباية ، بالإضافة الى محمد رمضان والفنان أحمد السقا، ومحمد فؤاد ، نهال عنبر ونجلها حسام الحسيني ، ونسرين أمين.

رمضان كريم 2.. تفاصيل الجزء الثاني ومواعيد وقنوات عرضه| الموت يغيب فنانين واعتذار 5 أخرين

مقلبين مش واحد.. ننفرد بفكرة برنامج رامز جلال الجديد I خاص

حاتم وشيماء وهنادي وفراج وزوجته .. القائمة الكاملة لضحايا برنامج رامز جلال الجديد I خاص

لاعب سابق مفاجأة الحلقات.. نجما الأهلي ضحية لـ برنامج رامز جلال الجديد

كهرباء 

أما فى مجال الرياضة وتحديدا فى النادي الاهلي ، فقد محمود عبد المنعم كهربا، واللاعب أحمد عبد القادر، بالإضافة إلى نجم الأهلي السابق مصطفى يونس ، ضحايا الى برنامج رامز جلال الجديد.

تفاصيل برنامج رامز جلال الجديد :

وعلم صدي البلد ان رامز جلال هذا العام “ رامز نيفر إند ” سوف يقدم مفاجأة جديدة الى جمهوره ، وهي تقديم مقلبين على مدار الـ 30 حلقة وليس مقلبا واحدا. 

ومن المقرر أن يتم تنفيذ كل مقلب منهما على مدار 15 حلقة فقط، فسوف يري المشاهد مقلبين مختلفين عن بعضهما كل منهما يذاع فى 15 حلقة. 

وتعد تلك المرة الأولى فى تاريخ سلسلة برامج رامز جلال التى يقدم فيها مقلبين مختلفين فى البرنامج الواحد.

رامز جلال 

مواعيد وقنوات عرض برنامج رامز جلال الجديد :

برنامج رامز جلال الجديد “رامز نيفر إند”، من المقرر عرضه فى شهر رمضان 2023، بعد أذان المغرب مباشرة ، على قناة mbc  مصر ، كما يذاع البرنامج على قناة mbc  العامة ، mbc العراق ، بالإضافة الى منصة شاهد الفضائية. 

رامز جلال 

علا غانم: زوجي كان بيصورني دون علمي وبيهددني بالفيديوهات.. وسأقاضيه

عمرو دياب يفاجي عمرو أديب بإجابة غير متوقعة عن الأغاني حاليا ..فيديو

برامج رامز جلال السابقة : 

من إبرز برامج رامز جلال والتى حققت نجاح كبير : رامز موفي ستار ، رامز مجنون رسمي ، رامز عقله طار ، رامز فى الشلال ، رامز قرش البحر ، رامز ثعلب الصحراء .

هل وقعت شيرين عبد الوهاب ضحية لـ رامز جلال :

خلال الساعات الماضية كان قد تداول عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي شائعات تفيد بوقوع الفنانة شيرين عبد الوهاب ضحية لرامز جلال فى برنامجه الجديد ، الا ان صدى البلد علم من مصادر مقربة ان هذا الكلام عار تماما من الصحة.

رامز جلال السعودية مصر الأهلى كهربا محمد رمضان برنامج رامز جلال برنامج رامز جلال الجديد منصة شاهد محمود عبد المنعم رامز نيفر اند

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2400|مفاجأة في أسعار الذهب عيار 21 الآن بعد إفلاس بنك أمريكي شهير

قرار عاجل وجديد من اتحاد الكرة ضد كهربا.. تفاصيل مثيرة

تحذير عاجل| الأرصاد تعلن مفاجأة في حالة الجو خلال الـ72 ساعة المقبلة

60 جنيهًا..مفاجأة غير متوقعة في أسعار الدواجن الآن بعد قرار الحكومة الأخير

انخفاض الأسعار .. قرار من البنك المركزي بشأن استيراد الأرز والفول والعدس

130 جنيها للكيلو.. أماكن وأسعار اللحوم التشادية ومفاجأة عنها بعد العيد| تفاصيل

موسيماني مبسوط.. شوبير يكشف عن جهاز أوروبي لتدريب نادي الزمالك

يخدم مصلحة الأهلي.. الهلال السوداني يتلقى خبرا صادما قبل مواجهة صن داونز

ترشيحاتنا

تقارير: محمد صلاح قرر الرحيل عن ليفربول.. وهذا النادي يراقبه

رئيس الوزراء: الدولة شديدة الحرص على تشجيع ودعم القطاع الخاص

بعد تمرير قانون التقاعد.. مطالبات بسحب الثقة من الحكومة الفرنسية |ماذا يحدث؟

مصطفى مدبولي: توجيهات مستمرة من الرئيس السيسي بتوطين الصناعات

مظاهرات حاشدة أمام البرلمان الفرنسي بعد تمرير قانون رفع سن التقاعد

بالفيديو.. لحظات اصطدام طائرة مقاتلة روسية بـ مسيرة أمريكية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رامز جلال لا ينتهي| تعديل لأول مرة في البرنامج.. والقائمة الكاملة لضحاياه من الفنانين والرياضين.. وحقيقة ظهور شيرين

56 موس حلاقة في بطن راجل .. تفاصيل صادمة يرويها طبيب هندي

رسائل خطيرة..4 مراهقين يزيلون شعر فتاة داخل مدرسة في لندن

تقليل الملح يعرضك للخطر فى هذه الحالة

فيديو

كارثة جديدة في تركيا بعد الزلزال وعشرات الضحايا .. ماذا يحدث ؟

يحتاج إلى آلاف السنين.. ظهور بحر جديد في أفريقيا يقسم القارة نصفين

تحذير هام من الأرصاد | أمطار ورياح مثيرة للرمال والأتربة

مسلسلات لن تراها في النصف الأول من رمضان.. غادة عبد الرازق الأبرز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

عم شحتة

محمد الدروي

حرب الكفاءات

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

أحمد نجم

التصالح السعودي الإيراني.. دلالات ونتائج

هند عصام

تاوسرت.. ملكة التلال

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

د. آية صلاح

كوني قوية.. حققي ذاتك

اﻟﻤﺰﻳﺪ