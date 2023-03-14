علا غانم: زوجي كان بيصورني دون علمي وبيهددني بالفيديوهات.. وسأقاضيه

حلت الفنانة علا غانم ، ضيفة علي أحد البرامج التليفزيونية ، بعد خروجها من المستشفي عقب إصابتها بارتجاج في المخ.

وكشفت علا غانم عن مفاجأة من العيارالثقيل خلال حوارها مع قناة الشمس ، حيث اكدت ان زوجها كان يقوم بتصوير فيديوهات لها دون علمها منذ اليوم الاول لزواجهما ، بل ارسل بعضهما لها حتي يقوم بتهديدها

وأضافت علا غانم : أن زوجها هددها بأنه سوف يقوم بتدمير مستقبلها وصورتها أمام جمهورها وأولادها وأزواجهم، وسيجعلهم يكرهونها ، بل إنه حاول أن يتهمها فى شقيقه وأحد أقاربه الذى يقيم فى مصر ، لذا سوف تقاضيه على هذه الاتهمامات الخاصة بالشرف .

علا غانم فى التحقيقات :

قررت جهات التحقيق المختصة صرف الفنانة علا غانم وطليقها من سرايا النيابة فى البلاغات المقدمة والمتبادلة بينهما، وتمكين الفنانة علا غانم من الفيلا محل النزاع مناصفة مع زوجها رجال الأعمال.

وأدلت الفنانة علا غانم، بأقوالها في البلاغ المقدم منها ضد زوجها السابق الذي اتهمته فيه بالتعدي عليها وعلى والدتها.

واتهمت الفنانة علا غانم ، زوجها السابق بالاستعانة ببلطجية، وأنه توجه إلى مسكنها بمنطقة شبرامنت وضربها ووالدتها، وهو ما نتج عنه إصابتهما، وتسبب لها في ارتجاج بالمخ وكسر في العظام ونزيف داخلي.

واتهمت علا غانم، زوجها السابق بالاستعانة بالبلطجية من أجل سرقة مشغولاتها الذهبية والهواتف المحمولة وكل شيء كانوا يستطيعون حمله، وأنها حاولت الفرار منهم على الفور حفاظًا على حياتها.

وأشارت إلى أنها توجهت إلى النيابة لتقديم بلاغ، ومنذ ذلك الحين لم تتمكن من العودة إلى منزلها مرة أخرى.

جدير بالذكر أن جهات التحقيق المختصة ما زالت تحقق في البلاغات المقدمة من الطرفين.