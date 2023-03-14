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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

علا غانم: زوجي هددني بفضيحة علي السوشيال ميديا..وتنازلت عن 250 ألف دولار

علا غانم
علا غانم

حلت الفنانة علا غانم ، ضيفة علي أحد البرامج التليفزيونية ، بعد خروجها من المستشفي عقب إصابتها بارتجاج في المخ. 

وكشف علا غانم عن تفاصيل لأول مرة تخص خلافها مع زوجها، مؤكده أنهما منفصلين من سنوات ، وكانت تقوم بمنحه  4000 آلاف دولار شهريا مقابل عمله معها في مشروعها بأمريكا ، وايجار منزل مستقل له . 

وتابعت علا غانم : حاولت الحصول علي الطلاق منذ سنوات ، كان أولها حين رفعت قضيه طلاق للضرر  استغرقت وقتا طويلا في المحاكم ، ثم قمت برفع قصية خلع منذ عامين . 

واستكملت علاغانم: أنها تنازلت عن حصه في مشروعها لصالح زوجها تقدر بين 200 الي 250 الف دولار مقابل الطلاق ، إلا انه لم يلتزم بالاتفاق . 

وأضافت علا غانم : ان زوجها هددها بفضحها علي السوشيال ميديا باعتبارها ممثلة مشهورة في حال استمرارها في طلب الطلاق، قبل ان يقتحم فيلاتها برفقة عدد من الاشخاص . 

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قررت جهات التحقيق المختصة صرف الفنانة علا غانم وطليقها من سرايا النيابة فى البلاغات المقدمة والمتبادلة بينهما، وتمكين الفنانة علا غانم من الفيلا محل النزاع مناصفة مع زوجها رجال الأعمال.

وأدلت الفنانة علا غانم بأقوالها في البلاغ المقدم منها ضد زوجها السابق الذي اتهمته فيه بالتعدي عليها وعلى والدتها. 

واتهمت الفنانة علا غانم زوجها السابق بالاستعانة ببلطجية، وأنه توجه إلى مسكنها بمنطقة شبرامنت وضربها ووالدتها، وهو ما نتج عنه إصابتهما، وتسبب لها في ارتجاج بالمخ وكسر في العظام ونزيف داخلي.

واتهمت علا غانم، زوجها السابق بالاستعانة بالبلطجية من أجل سرقة مشغولاتها الذهبية والهواتف المحمولة وكل شيء كانوا يستطيعون حمله، وأنها حاولت الفرار منهم على الفور حفاظًا على حياتها.

وأشارت إلى أنها توجهت إلى النيابة لتقديم بلاغ، ومنذ ذلك الحين لم تتمكن من العودة إلى منزلها مرة أخرى.

جدير بالذكر أن جهات التحقيق المختصة ما زالت تحقق في البلاغات المقدمة من الطرفين.

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علا غانم: زوجي هددني بفضيحة علي السوشيال ميديا..وتنازلت عن 250 ألف دولار

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