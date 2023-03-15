رمضان كريم 2 .. كل ما تريد معرفته عن المسلسل ومواعيد وقنوات عرضه

رمضان كريم 2 .. واحد من أبرز الأعمال المقرر عرضها خلال شهر رمضان الكريم ، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي ، وجاء تنفيذ الجزء الثاني من العمل بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول ، ومطالبات الجمهور بتقديم الموسم الثاني .

رمضان كريم 2



الجزء الثاني من مسلسل رمضان كريم شهد العديد من التغيرات خاصة مع اعتذار عدد من الفنانين عن استكمال أدوارهم ، كما تم إضافة شخصيات جديدة ، ويغلب علي الموسم الثاني الطابع الكوميدي .

سيد رجب

أبطال مسلسل رمضان كريم 2:

الجزء الثاني من مسلسل “رمضان كريم” من بطولة كل من سلوى عثمان، وسيد رجب، وويزو، ونجلاء بدر، وسلوى خطاب، وسلوى محمد علي، ومحمد لطفي ، كريم عفيفي ، بيومي فواد ، انعام سالوسة والعمل من تاليف أحمد عبد الله ومن اخراج سامح عبد العزيز .

سلوي عثمان



تغيرات في رمضان كريم 2 :

وفاة الابطال :

نظرا لوجود حالات وفاة بين نجوم الجزء الأول، وعلى رأسهم الفنان الكبير محمود الجندي الذي كان يجسد شخصية الحاج كريم، شقيق سيد رجب بالمسلسل، كما توفيت أيضا الفنانة الكبيرة أحلام الجريتلى، والتى كانت تجسد شخصية والدة هشام، من نجوم الحارة الشعبية، ويعمل مع سيد رجب بالمحافظة ، فقد تم حذف شخصياتهم من العمل .

كواليس رمضان كريم 2

اعتذار نجوم الجزء الاول :

شهد الجزء الثاني من مسلسل رمضان كريم اعتذار عدد من الابطال المشاركين في الجزء الاول من المسلسل وابرزهم روبي وريهام عبد الغفور ومحمد محمود وشريف سلامة وسهر الصايغ .

شخصيات جديدة :

وشهد الجزء الثاني انضمام مجموعة من الفنانين الجدد، وخلق لهم خط درامي جديد بعيدا تماما عن الجزء الأول، وعلى رأس هؤلاء الفنانين الممثلة ويزو والتى تظهر فى الجزء الثاني بصحبة زوجها شريف من خلال شخصية ابنه شقيقة الفنان سيد رجب .

صبري فواز

كما يظهر أيضا الفنان بيومي فؤاد فى الجزء الثاني من المسلسل ليكون واحدا من مفاجآت الموسم الثاني للمسلسل، والفنانة سلوي خطاب التي تظهر ضمن أحداث العمل في دور صاحبة مقهى داخل الحارة التي تدور بداخلها أحداث العمل في الجزأين.

بيومي فواد

وتأتي الشخصية التي تلعبها الفنانة سلوى خطاب ضمن الأحداث كخط درامي بديل للشخصية التي كان يلعبها الفنان محمد محمود، حيث كان يجسد ضمن أحداث الجزء الأول دور صاحب مقهى في الحارة.

قنوات عرض مسلسل رمضان كريم :

رمضان كريم 2 من المقرر عرضه علي عدد من القنوات الفضائية مثل النهار والتي سوف تقوم باذاعة الحلقه الاولي مع الساعات الاولي من صباح اول ايام شهر رمضان الكريم ، بالاضافه الي قنوات القاهرة والناس ، هي ، الشمس .

سلوي عثمان

برومو وأفيش مسلسل رمضان كريم :

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل رمضان كريم الجزء الثاني البوستر الرسمي للعمل عبر السوشيال ميديا تمهيدا لعرضه في موسم رمضان القادم ، وظهر فيه كل ابطال المسلسل .

إما البرومو الدعائى الأول للجزء الثنائى من مسلسل رمضان كريم والذي يخوض به موسم رمضان القادم.



وظهر فى البرومو جميع شخصيات المسلسل بالإضافة إلى النجوم الجدد الذين انضموا إلى فريق عمل المسلسل فى الجزء الثاني وعلى رأسهم بيومي فؤاد وسلوي خطاب وويزو ومحمود الليثي ووائل الفشني.