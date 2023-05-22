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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بفضل الحرب الأوكرانية.. إسرائيل تستعد لاستقبال مروحيات متطورة من الولايات المتحدة

الرئيس جو بايدن ونظيره
الرئيس جو بايدن ونظيره فولوديمير بوتين

قال موقع "واللا" العبري، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتزم شراء حوالي 20 طائرة هليكوبتر قتالية جديدة من الولايات المتحدة بحلول عام 2025.

ونقل الموقع عن مصادر في جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه خلال الفترة المقبلة، سيُطلب من قوات الأمن اتخاذ قرارات وفقا لميزانية الدولة، والبت فيما بين عدة خيارات على الطاولة.

ووفقا للمصادر سيتمكن جيش الاحتلال الإسرائيلي من شراء مروحيات "دلتا" القديمة التي تم إيقاف تشغيلها من قبل الجيش الأمريكي، وتحديثها ، أو بدلا من ذلك شراء مروحيات أباتشي جديدة من نوع "إيكو"، مشيرا إلى أن هناك خيار آخر هو الانتظار وشراء نوع "فارا" القتالي وهي طائرات الهليكوبتر، لا تزال في طور الإنتاج وستكون جاهزة فقط في بداية العقد المقبل.

وقالت المصادر، وفقا للموقع، إنه من المتوقع أن تفتح الحرب في أوكرانيا فرصة خاصة لإسرائيل، حيث ستزود الولايات المتحدة الأوكرانيين بمقاتلة F-16 الطائرات، لكنها لن تزودهم بطائرات هليكوبتر جديدة يمكن أن تقع في أيدي الروس وتعرض تقنيات القتال للخطر.

ونتيجة لذلك، رجحت المصادر إبرام صفقة تبادل يتم بموجبها نقل مروحيات "باتان" القتالية التابعة لسلاح الجو في جيش الاحتلال عبر وساطة إلى أوكرانيا، مقابل مروحيات "إيكو" أباتشي سيتم نقلها إلى إسرائيل.

وبحسب الموقع، يزعم المسؤولون في سلاح الجو الإسرائيلي أن الخطوة الأصح هي عدم انتظار إنتاج "فارا" ، وشراء أسطول من 20 مروحية أباتشي من نوع "إيكو" في المستقبل القريب، لافتا إلى أن هذه المروحيات تتمتع بقدرات تشغيلية أعلى بكثير من طائرات الهليكوبتر الموجودة في إسرائيل حاليا.

ومنذ حوالي أسبوع ، قدمت إسرائيل طلبا إلى وزارة الدفاع الأمريكية للحصول على معلومات حول طائرة جديدة من طراز F-15 ، كجزء من عملية مستقبلية للحصول على سرب جديد من طراز F-I15.

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