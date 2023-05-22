وصلت لـ 31 تريليون دولار .. أزمة الديون في الولايات المتحدة وتداعياتها

كشف الدكتور محمد عبد العال، المحلل الاقتصادي بنيويورك، تفاصيل أزمة الديون في الولايات المتحدة الأمريكية ، وتداعياتها على أداء الاقتصاد الأمريكي.

كشف الدكتور أمجد عطية، المحلل الاقتصادي بنيويورك، تفاصيل أزمة الديون في الولايات المتحدة الأمريكية ، وتداعياتها على أداء الاقتصاد الأمريكي.

وتابع: تبلغ مديونية الولايات المتحدة الأمريكية نحو 31 تريليون دولار، مؤكدًا أن أمريكا مدينة للعديد من الأشخاص والدول على رأسهم «الصين»، وهذه المديونات عبارة عن سندات.

وأضاف عطية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ، ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك تخوف من ارتفاع سقف الدين العام الأمريكي، الأمر الذي سيؤثر على مستوى البنوك، مشيرا إلى وجود مساعي ومفاوضات من أجل تقليل ميزانية الولايات المتحدة.

وأكمل: أزمة الديون التي تشهدها الولايات المتحدة الامريكية الآن، تشبه الأزمة التي شهدتها في عهد الرئيس الأسبق لأمريكا «بارك أوباما»، وتم وقف صرف مرتبات العاملين لمدة شهرين قبل حل الأزمة.