ضمانات أمنية لـ أوكرانيا .. أمريكا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا تتدخل لحماية كييف

قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، اليوم الإثنين، إن أمريكا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا قد تدخل في اتفاقية لتقديم ضمانات أمنية لـ أوكرانيا.

وأوضحت “وول ستريت جورنال” ، أن "الناتو وأوكرانيا ومسؤولين آخرين قالوا إنهم يتوقعون أن تكون الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا أطرافا في اتفاقية الضمان الأمني".

وقالت الصحيفة، إن مسؤولين في عدد من الدول الأوروبية، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا، وافقوا على خطة أمنية لكييف، والتي ستستند إلى عدد من الضمانات الثنائية.

وحسب “وول ستريت جورنال”، قال فابريس بوتييه، مساعد الأمين العام السابق للحلف، أندرس فوج راسموسن، إنه يمكن للولايات المتحدة أن تكون الضامن الرئيسي للاتفاقيات.

في نهاية أبريل، أعرب الممثل الرسمي للرئيس التركي، إبراهيم قالين، عن ثقته في أن إبرام اتفاق جديد واسع النطاق بين روسيا والدول الغربية هو وحده الذي سيسهم في تحقيق السلام في أوكرانيا.