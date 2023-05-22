الدنمارك تعتزم استضافة قمة للسلام بين أوكرانيا وروسيا

قال وزير خارجية الدنمارك لارس لوكه راسموسن، اليوم الإثنين، إن بلاده تود أن تستضيف قمة في يوليو القادم، بين روسيا وأوكرانيا، لبحث كيفية التوصل للسلام، حسبما نقلت رويترز.

واضاف أن هذه القمة ستحتاج مشاركة من الهند والصين والبرازيل.

وأضاف الوزير للصحفيين على هامش اجتماع لمجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في بروكسل:" بداية نحتاج لبذل بعض المجهود للوصول إلى التزام عالمي بتنظيم مثل تلك القمة".

وأكد وزير خارجية الدنمارك: “من الضروري بناء اهتمام ومشاركة من دول مثل الهند والبرازيل والصين، ولكن من الصعب بالنسبة لي مشاركة روسيا في مثل تلك القمة”.

وتابع قائلًا :"إذا خلصت أوكرانيا إلى أن الوقت قد حان لمثل هذا الاجتماع فسيكون ذلك رائعًا. حينها ستود الدنمارك بالطبع استضافة هذا الاجتماع".