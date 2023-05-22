الخارجية الروسية: تزويد أوكرانيا بطائرات إف - 16 كان أمرا متوقعا

قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، إن موافقة الولايات المتحدة الأمريكية على تزويد أوكرانيا بطائرات "إف - 16" كان أمر متوقعا؛ لأن الأمور كانت تسير في هذا الاتجاه منذ فترة، مؤكدا أن جميع أهداف العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا ستتحقق بالرغم من الدعم العسكري الغربي المتزايد لها.



وأضاف ريابكوف، اليوم الاثنين، تعليقا على مساعي الولايات المتحدة لزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا وتدريب الطيارين الأوكرانيين على مقاتلات "إف – 16": "أن كل شيء كان يسير في هذا الاتجاه، وأي محاولة لعرض المسألة على أنها قابلة للنقاش في الغرب لا يترك أي انطباع بالحقيقة.. كل التسليح والمعدات العسكرية، التي قيد المناقشة في الغرب حاليا، سينتهي بها المطاف إلى التنفيذ وتزويد أوكرانيا بالمزيد من الأسلحة، بما في ذلك تدريب الطيارين الأوكرانيين على طائرات إف ــ 16".



على صعيد متصل، أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف،أن الانسحاب المفترض للولايات المتحدة من معاهدة تخفيض الأسلحة الاستراتيجية الهجومية والحد منها "ستارت" لن يؤثر على روسيا، مشيرا إلى أن بلاده تقوم بكل ما يلزم لحماية أمنها.



وقال ريابكوف اليوم الاثنين، تعليقا على طرح عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون لانسحاب الولايات المتحدة من معاهدة "ستارت": "في جميع الأحوال نحن نقوم بكل الإجراءات اللازمة لحماية أمننا القومي"، مشيرا إلى ضرورة انتظار نتيجة مناقشة هذا المشروع في الكونجرس لأن هناك خلافات حزبية كثيرة في الولايات المتحدة.