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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رغم ادعاءات روسيا بالسيطرة.. أوكرانيا تكشف تطورًا جديدًا في معركة باخموت

باخموت
باخموت

أكدت حنا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني، اليوم الإثنين، أن القوات الأوكرانية تواصل التقدم في محيط مدينة باخموت، على الرغم من انخفاض شدة تحركاتها.

وحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، أضافت ماليار أن روسيا تجلب المزيد من القوات، وذلك بعد ادعاءات موسكو ومجموعة فاجنر العسكرية بالسيطرة على باخموت.

وفي وقت سابق، ذكرت المسؤولة الأوكرانية أنها تحتفظ بمنطقة صغيرة في الجزء الغربي من باخموت، وأن تقدمها في المناطق المحيطة بالمدينة جعلها في وضع قوي.

من جانبه، أعلن قائد القوات البرية الأوكرانية، العقيد أولكسندر سيرسكي، أمس الأحد، أنه قام بزيارة القوات على الخطوط الأمامية بالقرب من مدينة باخموت.

وقال سيرسكي، عبر “تيلجرام”، إنه شكر وكرّم المقاتلين في الألوية “الذين يدمرون العدو كل يوم”، ولم يحدد بالضبط متى قام بالرحلة.

وأضاف أن “أوكرانيا لا تزال في موقع دفاعي في مدينة باخموت”، لكنه قال إن “قواته تحرز تقدما على جوانب المدينة”.

وتابع: “على الرغم من حقيقة أننا نسيطر الآن على أطراف المدينة، إلا أن أهمية الدفاع عنها لا تزال قائمة”.

وأوضح أن “هذا سيوفر لنا في المستقبل فرصًا لدخول المدينة عندما يتغير الوضع التشغيلي في الجبهة”.

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