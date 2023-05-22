قائمة البنك الأهلي لمواجهة أسوان بالدورى

اختار بابا فاسيليو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي 20 لاعبا للدخول في معسكر مغلق اليوم استعدادا لمواجهة أسوان ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرون من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز والمقرر لها غدا الثلاثاء ويستضيفها ستاد السلام في السابعة مساء.



وجاءت القائمة على النحو التالي

حراسة المرمى

محمد أبو جبل _ احمد صبحي

خط الدفاع..

أحمد ياسين _ سعيدو سيمبوري _ محمود الجزار _ أمير مدحت _عاصم صلاح _ اسحاقو يعقوبو .

خط الوسط..

محمد فتحي _ محمود سيد _ إسلام جابر _محمد هلال _ حمدي علاء _ أحمد ياسر _ أحمد سعيد _ موسي دياوارا _ محمود قاعود



خط الهجوم ..

كريم بامبو _ أسامة فيصل _ باسم مرسي.

وتشهد القائمة غياب كلا من

محمود الزنفلي و أسامة إبراهيم ومحمد بسيوني للإصابة