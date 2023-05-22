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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التبادل التجاري والاستثمار.. خبير استراتيجي يكشف أهمية زيارة سلطان عمان لمصر ..فيديو

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي وسلطان عمان

أكد الدكتور محمد عز العرب، مدير وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الأهرام، أن زيارة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان لمصر لها أهمية كبيرة، خاصة انها تطرقت لمناقشة الأوضاع العربية، والعمل على حلها.

وقال محمد عز العرب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “90 دقيقة”، عبر فضائية “المحور”، أن الزيارة تطرقت إلى أهمية التبادل التجاري، والعمل على زيادته بين مصر وعمان خلال الفترة القادمة، مؤكدا أنه سيكون أيضا هناك زيادة في الإستثمارات بين البلدين.

وتابع  مدير وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الأهرام، أن هناك تقدير من جانب مصر، خاصة في ملف العمالة المصرية لدول الخليج، ومنها عمان، خاصة في وجود 25 الف عامل مصر في عمان.

عودة سوريا للجامعة العربية. 

وأشار محمد عز العرب إلى أن مصر وعمان، كان لهما دورا كبيرا في عودة سوريا للجامعة العربية. 

 

سلطان عمان لدكتور محمد عز العرب دول الخليج مصر عمان

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