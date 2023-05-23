سكان منطقة باسوس في القناطر الخيرية يستغيثون: الكلاب الضالة تهاجمنا

استغاث سكان منطقة باسوس التابعة لمركز القناطر الخيرية في محافظة القليوبية ، من انتشار الكلاب الضالة في محيط الوحده الصحيه ، ما أدى إلى انتشار حالة من الخوف والذعر بينهم.

وقال عبد العزيز محمد من سكان المنطقة في رسالة لخدمة القرّاء " بين الناس" التي يقدمها موقع صدى البلد : “نعاني من انتشار الكلاب الضالة التي تتجول فى مجموعات كبيرة وتفزع السكان، وتضطرنا للامتناع عن الخروج إلى الشارع بعد الغروب، إضافة إلى أنها تجعل النوم مستحيلا نظرا لنباحها المستمر طوال الليل”.

وأضافت: "مطلوب القضاء على الكلاب الضالة، التي تتكاثر بسرعة، ومنها كلاب مسعورة، وتسبب الذعر للأهالي، وترعب المارة على مدار اليوم والإزعاج ليلا، وفى بعض الأحيان تهاجم المارة فتسبب لهم الهلع".

وناشد الأهالى، المسئولين بالوحدات البيطرية في باسوس محافظة القليوبية العمل على حل هذه المشكلة رأفة بالأهالي القاطنين في باسوس محافظة القليوبية .

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