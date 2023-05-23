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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان منطقة باسوس في القناطر الخيرية يستغيثون: الكلاب الضالة تهاجمنا

صدى البلد

استغاث سكان منطقة باسوس التابعة لمركز القناطر الخيرية في محافظة القليوبية ، من انتشار الكلاب الضالة في محيط الوحده الصحيه ، ما أدى إلى انتشار حالة من الخوف والذعر بينهم.

وقال عبد العزيز محمد من سكان المنطقة في رسالة لخدمة القرّاء " بين الناس" التي يقدمها موقع صدى البلد : “نعاني من انتشار الكلاب الضالة التي تتجول فى مجموعات كبيرة وتفزع السكان، وتضطرنا للامتناع عن الخروج إلى الشارع بعد الغروب، إضافة إلى أنها تجعل النوم مستحيلا نظرا لنباحها المستمر طوال الليل”.

وأضافت: "مطلوب القضاء على الكلاب الضالة، التي تتكاثر بسرعة، ومنها كلاب مسعورة، وتسبب الذعر للأهالي، وترعب المارة على مدار اليوم والإزعاج ليلا، وفى بعض الأحيان تهاجم المارة فتسبب لهم الهلع".

وناشد الأهالى، المسئولين بالوحدات البيطرية في باسوس محافظة القليوبية العمل على حل هذه المشكلة رأفة بالأهالي القاطنين في باسوس محافظة القليوبية .

للتواصل مع القارئ من خلال رقم

01111920387

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منّا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولًا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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