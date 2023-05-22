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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانى: الشراكات العالمية تعزز تصنيع الدواء محليا

النائب الدكتور مكرم
النائب الدكتور مكرم رضوان عضو لجنة الصحة بمجلس النواب

قال النائب الدكتور مكرم رضوان عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن توطين التصنيع المحلي أحد أهم أهداف خطة التنمية الإقتصادية الشاملة التي تنتهجها الحكومة، لافتا إلي أن فكرة زيادة الانتاج المحلي لها الكثير من المزايا والفوائد سواء إقتصاديا أو إجتماعيا.

و أكد “ رضوان” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، علي جدية الدولة واستعدادها لتقديم أية مُحفزات لتوطين وتعميق التصنيع المحلي للدواء، من أجل النهوض بقطاع حيوى مثل قطاع الأدوية حيث يسهم ذلك في تحقيق الإكتفاء الذاتي من المستلزمات الطبية وغيرها، علاوة علي مساهمة هذا القطاع بنسبة جيدة من إجمالى صادرات الصناعات المصرية.

 

عقد شراكات عالمية 

 

و لفت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلي أهمية قيام هيئة الدواء المصرية، بعقد شراكات واتفاقات مع شركات الأدوية العالمية المتفوقة، وبالتالي يتم نقل تكنولوجيا تصنيع الدواء والمستلزمات الطبية، فضلا عن إتاحة كافة أنواع الأدوية بالسوق المحلى وبأسعار منخفضة.

وتابع النائب :  لابد من استغلال الموقع الجغرافي المتميز لمصر في زيادة صادراتنا لمختلف الدول ومن ثم جلب مزيد من العملة الصعبة.

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وعقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، لبحث إجراءات دعم وتحفيز صناعة الدواء، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يهدف للإطمئنان على توافر أرصدة كافية من الأدوية والمُستلزمات الطبية المختلفة، وكذا وجود احتياطي آمن بها، مشيراً إلى أنه يتم التنسيق المُستمر مع البنك المركزي بشأن سرعة الإفراج عن المواد الخام والأدوية والمستلزمات الطبية، وأن تكون هناك أولوية لذلك، على غرار الأولوية الممنوحة للمواد الغذائية الأساسية.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي بأهمية المتابعة الدورية لملف توفير الخامات والمستلزمات الطبية لمصانع الأدوية في مصر، وأن يكون هناك مخزون آمن لها، لافتاً إلى أن ذلك يأتي في إطار الحرص على توافر كميات كافية من مجمل المُتطلبات ذات الصٍلة بالقطاع الطبي.

وشدد رئيس الوزراء على أن هذا هو التوقيت الأنسب للعمل على توطين وتعميق التصنيع المحلي للدواء، مؤكداً أن الدولة مستعدة في الوقت الحالي لتقديم أية مُحفزات أو تيسيرات لهذا القطاع وغيره من القطاعات، وذلك وصولاً لتحقيق الأهداف المرجوة اقتصادياً، وكذا تأميناً لمختلف الاحتياجات والمتطلبات لمثل هذه القطاعات الحيوية.

الأدوية التصنيع المحلى مجلس النواب الصحة صادرات تكنولوجيا

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