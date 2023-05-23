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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أيمن محسب:مناقشة خريطة مصر الصناعية وأهميتها للاستثمار في جلسة الحوار الوطني غداً

أيمن محسب
أيمن محسب

قال الدكتور أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الإستثمار بالحوار الوطني، إن لا يوجد خريطة صناعية حقيقة حتي يتم تصنيف المستثمرين علي القطاعات التي يجب أن يستثمرون بها، ولابد أن يكون هناك تنظيم للأفكار حتي نستطيع النهوض بقطاع الصناعة في مصر.

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وأضاف "أيمن محسب" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائيه، أن لدينا أفكار استثمارية كثيرة ولابد العمل بها حتي نستطيع التخلص من الفاتورة الاستيرادية التي قامت بعمل أزمة كبيرة في توافر الدولار داخل البنوك.

وتابع الدكتور أيمن محسب، أنه سيتم مناقشة خريطة مصر الصناعية وأهميتها للاستثمار في جلسة الحوار الوطني غداً.

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