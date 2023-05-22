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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

3 رسائل هامة لصفحة الحوار الوطني المصري على فيسبوك |شاهد

الحوار الوطني
الحوار الوطني

كشف الصفحة الرسمية للحوار الوطني المصري على فيسبوك عن مجموعة من المصطلحات الاقتصادية المتخصصة وذلك عشية انطلاق جلسات الأسبوع الثاني من نقاشات المحور الاقتصادي أحد محاور الحوار الوطني الثلاثة.

المحور الاقتصادي 
المحور الاقتصادي 
المحور الاقتصادي 

وسبق وقالت الصفحة الرسمية في منشور سابق، إن الحوار الوطني أوجد مساحات مشتركة من أجل الوصول إلى الأفضل، "فالوطن يحتاج إلى كل رأي ورؤية".

وتابعت: "يسعدنا أن تشاركونا بآرائكم وإجاباتكم على تلك الأسئلة لِتُرفع إلى إدارة الحوار ومسؤولي الجلسات ليتم مناقشتها وإدراجها ضمن توصيات الجلسات".

وطرحت الصفحة سؤالا جاء فيه: "في رأيك كيف يمكن الخروج من الأزمة الاقتصادية"؟، مضيفة: للمشاركة اضغط على الرابط التالي:

https://twitter.com/llhwar/status/1660678541736812547?t=cspT9fjojs_KDZpABdHXWg&s=19

كما تساءلت الصفحة: كيف يمكن توطين الصناعة في مصر؟، مضيفة للمشاركة اضغط على الرابط التالي:

https://twitter.com/llhwar/status/1660677054331777025?t=hEGnyWDZNf-xbPprgKzp4Q&s=1

مختتمة: "شاركنا برأيك عبر صفحتنا الرسمية بمنصة تويتر!".

دعوة للمشاركة

كما سبق وقالت الصفحة الرسمية للحوار الوطني: "استكمالًا لجلسات الأسبوع الثاني من الجلسات النقاشية للحوار الوطني، نشارك حضراتكم جدول جلسات المحور الاقتصادي التي ستعقد غدًا الثلاثاء 23 مايو 2023"، والذي جاء كالتالي:

جدول النقاشات

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