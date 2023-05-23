المقلب باظ.. رجل يهدد يوتيوبر بمسدس بأحد شوارع أمريكا

تنتشر مقاطع فيديو المقالب على اليوتيوب ومنصات التواصل الاجتماعي، إذ يتفنن اليوتيوبرز في طرق خداع الناس لجلب المزيد من الضحك والمشاهدات، لكن في هذا المقلب ساءت الأمور كثيرًا.

حاول يوتيوبر خداع الناس في أحد الشوارع مستخدمًا حاوية بنزين يذهب بها إلى السيارات ويصرخ على أصحابها بأنه سيقوم بسكبه عليها وحرقها.

في حين أن العديد من الضحايا لم يستجيبوا لخدعة اليوتيوبر، إلا أن رجلا مسنا تطورت معه الأمور وقام بسحب مسدس وصوبه نحو اليوتيوبر ليمنعه من حرق سيارته.

اتخذت الأمور منحى مظلمًا على الفور عندما أخبر العجوز اليوتيوبر أنه سيستخدم السلاح ضده قائلًا: "سأقتلك" إذا لم يكن ما يسكبه على السيارة هو الماء.

في المقلب يستخدم يلوح اليوتيوبر بولاعة، ويتظاهر بمحاولة إشعال النيران في السيارة قبل مطاردة الرجل بعلبة "البنزين" المزيفة.

في المرة الثانية التي فعل فيها هذا في المقطع المتداول الذي يبدو أنه قد تم تصويره في أحد شوارع أمريكا، لكن لم تسر الأمور وفقًا للخطة، وهدده العجوز بالمسدس وهو ما لم يكن يتوقعه.

حاول اليوتيوبر تدارك الموقف، لكنه أخذ وقتًا طويلًا في محاولة إقناع الرجل بإنزال السلاح لأنه مجرد مقلب، وهو ما استجاب له الرجل بعد فترة وسارت الأمور على ما يرام.

https://twitter.com/CatchUpFeed/status/1659310420312866817?t=OhNh4IvEZymEjkelT-Szkg&s=19