عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لا يختلف عن شاومي وأوبو.. أفضل موبايل نوكيا بـ5 آلاف جنيه

هاتف نوكيا Nokia
هاتف نوكيا Nokia C21 Plus

استطاعت شركة نوكيا في الفترة الأخيرة إطلاق عدد مميز من الهواتف الذكية ما بين الرائدة والمتوسطة والرخيصة مع عدد من الإمكانات المميزة  والمنافسة مع الشركات الأخرى إلى جانب المحافظة على أسعار تناسب الجميع، ويعد هاتف Nokia C21 Plus واحدا من بين أفضل هواتفها للشباب ومحدودي الدخل مع سعر رخيص نسبيا. 

 

وبحسب الموقع الرسمي لشركة نوكيا فإن هاتف نوكيا Nokia C21 Plus  يتوفر في السوق المصري بسعر حوالي 5 آلاف و 150جنيه، وذلك لأصغر نسخة. 

 

وجاء هاتف نوكيا Nokia C21 Plus بشاشة  مقاومة للمياه والغبار من نوع IPS LCD قياس 6.52 بوصة، و بجودة عرض +HD ودقة  720x 1600 بكسل، مع طبقة من زجاج لحماية ضد الصدمات والخدوش، مع مستشعر للبصمة. 

 

ويقدم هاتف نوكيا Nokia C21 Plus بكاميرا خلفية مزدوجة الأساسية بدقة 13 ميجا بكسل، وكاميرا أخرى للعمق بدقة 2 ميجا بكسل، وتصوير الفيديو بجودة 1080 بيكسل، بجانب كاميرا أمامية مميزة لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 5 ميجابكسل.

 

يعمل هاتف نوكيا Nokia C21 Plus بمعالج ثماني النواة نوع Unisoc SC9863A ، مقترنا  بذاكرة الوصول العشوائي سعة 3 جيجا بايت رام، مع ذاكرة تخزين داخلية سعة 64 جيجا بايت، مع عامين من التحديثات الأمنية الربع سنوية. 

 

ويحتوي هاتف نوكيا Nokia C21 Plus على بطارية جيدة بسعة 4000 مللي أمبير، تدعم الشحن بقوة 10 وات، يمكنها مواصلة العمل لأيام بعد عملية شحن واحدة، وفقا للشركة. 

 

نوكيا هواتف نوكيا ارخص هواتف نوكيا هاتف Nokia C21 Plus سعر هاتف Nokia C21 Plus Nokia C21 Plus نوكيا Nokia C21 Plus

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

320 جنيها خلال ساعات|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

نزل 6 جنيهات دفعة واحدة|تراجع الدولار في السوق السوداء وهذا سعره بالبنوك

بسبب مباراة الداخلية ..قرار عاجل من الزمالك ضد أوسوريو

الكرتونة نزلت 40 جنيها| زلزال يضرب أسعار البيض لأول مرة منذ شهور

7 ملايين يورو.. عرض مغرٍ للاعب الأهلي من نادٍ أوروبي

رجل أعمال.. تعرف على حبيب دينا الشربيني الجديد

تنخفض 130 جنيهًا هنا.. مفاجأة فى أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء

الانتماء للفلوس.. إعلامي يعلن رحيل نجم الأهلي إلى الدوري القطري

ترشيحاتنا

مؤتمر العمل العربي يواصل فعالياته لليوم الثاني.. والحوار الاجتماعي خيار استراتيجي

أخبار السيارات| الأسعار الجديدة لأرخص سيارات هيونداي.. 5 سيارات "زيرو" بسعر يبدأ من 365 ألف جنيه.. اشتر هذه السيارة بـ 20 ألف جنيه فقط

تهاني تستغيث من زوجها: مقرف جدافي العلاقة الزوجية

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

انخفض إلى هذا الرقم| خسائر الدولار في السوق السوداء مستمرة.. التفاصيل والأسباب

حدث ليلا| تراجع الدولار في السوق السوداء.. ومفاجأة بشأن دخول الذهب إلى مصر.. وموقف نجم الأهلي من الرحيل للدوري السعودي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استخدامات أخرى لـ حبوب منع الحمل.. تعالج هذه الأمراض لدى النساء| تفاصيل

في ذكراه.. من هو النحات آدم حنين مؤسس سمبوزيوم أسوان الدولي؟

بعد 99 عاما.. أمريكية تحتفل بتخرج ابنها العجوز| شاهد

امرأة تتفاجأ بقلبها معروضا داخل متحف بلندن

فيديو

سجل حافل من الإنجازات.. حلمي طولان مديرا فنيا لـ سيراميكا كليوباترا

الفنان أحمد فتحي يكشف مآسي عاشها في حياته

تحذير عاجل .. عاصفة شمسية تضرب الأرض بداية من اليوم

هل تعود شهادة 25% من جديد عقب قرارات البنك المركزي ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ