لا يختلف عن شاومي وأوبو.. أفضل موبايل نوكيا بـ5 آلاف جنيه

استطاعت شركة نوكيا في الفترة الأخيرة إطلاق عدد مميز من الهواتف الذكية ما بين الرائدة والمتوسطة والرخيصة مع عدد من الإمكانات المميزة والمنافسة مع الشركات الأخرى إلى جانب المحافظة على أسعار تناسب الجميع، ويعد هاتف Nokia C21 Plus واحدا من بين أفضل هواتفها للشباب ومحدودي الدخل مع سعر رخيص نسبيا.

وبحسب الموقع الرسمي لشركة نوكيا فإن هاتف نوكيا Nokia C21 Plus يتوفر في السوق المصري بسعر حوالي 5 آلاف و 150جنيه، وذلك لأصغر نسخة.

وجاء هاتف نوكيا Nokia C21 Plus بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع IPS LCD قياس 6.52 بوصة، و بجودة عرض +HD ودقة 720x 1600 بكسل، مع طبقة من زجاج لحماية ضد الصدمات والخدوش، مع مستشعر للبصمة.

ويقدم هاتف نوكيا Nokia C21 Plus بكاميرا خلفية مزدوجة الأساسية بدقة 13 ميجا بكسل، وكاميرا أخرى للعمق بدقة 2 ميجا بكسل، وتصوير الفيديو بجودة 1080 بيكسل، بجانب كاميرا أمامية مميزة لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 5 ميجابكسل.

يعمل هاتف نوكيا Nokia C21 Plus بمعالج ثماني النواة نوع Unisoc SC9863A ، مقترنا بذاكرة الوصول العشوائي سعة 3 جيجا بايت رام، مع ذاكرة تخزين داخلية سعة 64 جيجا بايت، مع عامين من التحديثات الأمنية الربع سنوية.

ويحتوي هاتف نوكيا Nokia C21 Plus على بطارية جيدة بسعة 4000 مللي أمبير، تدعم الشحن بقوة 10 وات، يمكنها مواصلة العمل لأيام بعد عملية شحن واحدة، وفقا للشركة.