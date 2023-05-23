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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد.. حادث حريق بمدرسة أطفال يثير جدل على السوشيال ميديا

صدى البلد

أثار مقطع فيديو لحريق نشب بمدرسة Mahdia Secondary school الكثير من التعاطف لرواد السوشيال ميديا ، فقد لقي بعض التلاميذ مصرعهم وأصيب البعض حرقا بنار شبت في مدرسة داخلية بمدينة Mahdia ، والتي يبدو أن بعض سكانها البالغين من المسلمون. 

ولقي بعض التلاميذ مصرعهن في المدرسة ذاتها، فيما توفي 5  في مستشفى وما زالت هناك 7 طالبات بحالة حرجة بعض الشيء، و5 طالبات في مستشفى آخر في حالة من الحرق غير معروف حجمها، إضافة إلى 6 طالبات تم نقلهن لتلقي العلاج وذلك مستشفى في العاصمة "جورج تاون" لمعانتهم من بعض الحروق المعتدلة.


 


وقد تم  الحريق  بالطابق الخشبي الكامل من المدرسة  بعد أن بدأ بغرفة نوم فيها  ويبدو أنه كان إجراميا متعمدا.

رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو العاصمة جورج تاون

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