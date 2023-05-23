فرج عامر يوجه رسالة إلى مدافع النادي الأهلي

وجه فرج عامر، رئيس نادي سموحة، رسالة إلي أيمن أشرف، مدافع النادي الأهلي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب فرج عامر: “أيمن أشرف كابتن نادي سموحة، صنع نجوميته في نادي سموحة لمدة ٦ سنوات قبل أن ينتقل للأهلي وانضم للمنتخب القومي وهو لاعب في نادي سموحة، أجمل شخصية واخلاق نبلاء ومحترم وكابتن داخل وخارج الملعب حفر في ذاكرتي نموذج رائع للاعب كرة القدم المحترف والملتزم، أحترمه وأقدره وأتمنى له كل التوفيق والنجاح”.

علي جانب أخر، كشف الإعلامي محمد فاروق عن مصير أيمن أشرف مدافع النادي الأهلي في المرحلة القادمة؛ في ظل ابتعاده عن المشاركة منذ تولي السويسري مارسيل كولر مهمة تدريب الفريق .

وقال محمد فاروق عبر برنامجه "البريمو" على قناة "TeN" : “يدرس السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، إنهاء تجميد أيمن أشرف مدافع الفريق بعد الابتعاد عن المشاركة مع المارد الأحمر منذ بداية الموسم الحالي، ويعد أشرف اللاعب الوحيد الذى لم يشارك مع كولر في أى مباراة منذ توليه مسئولية تدريب الأهلي ويخرج من حسابات المدير الفني بشكل مستمر، حتى فى الأوقات التي يعاني فيها الفريق من عجز فى الخط الخلفى أو الجبهة اليسرى”.

قرار كولر بشأن نجم الأهلي

وأضاف : “ بدأ كولر التفكير فى منح الفرصة لأيمن أشرف بعد اجتهاد اللاعب في التدريبات الجماعية خلال الفترة الأخيرة، والالتزام بتعليمات الجهاز الفني، وتصحيح بعض النواقص التي طلب المدير الفني العمل على تغييرها فى آداء اللاعب، ويترقب أشرف الدخول فى حسابات المدير الفني خلال المباريات المحلية القادمة”.