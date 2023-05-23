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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

استقرار في الأسعار.. سامسونج تطلق هاتفها الجديد بسعر 5180 جنيها

أطلقت شركة سامسونج Samsung الكورية الجنوبية هاتف Samsung Galaxy A14 رسميًا الآن في الهند.

 

سعر ومواصفات هاتف سامسونج Samsung Galaxy A14

 

بحسب ما ذكره موقع جي إس إم آرينا التقني، يوفر هاتف Galaxy A14 المزود بتقنية 4G شاشة نوع PLS LCD بقياس 6.6 بوصة بدقة 1080 × 2408 بكسل بمعدل تحديث منتظم يبلغ 60 هرتز.

ويدعم هاتف سامسونج Galaxy A14 البطارية التي تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة إلى عمر بطارية ممتاز، مع دعم الشحن بقوة 15 وات.

يحتوي هاتف Galaxy A14 الهندي على معالج Exynos 850 بدقة تصنيع 8 نانومتر مع ثمانية نوى من نوع Cortex-A55 مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت أو 128 جيجابايت.

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يحتوي هاتف سامسونج Galaxy A14 على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا ultrawide بدقة 5 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل ، و هناك كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل على الطرف الآخر.

يأتي هاتف Galaxy A14 باللون الأسود أو الفضي أو الأخضر الفاتح وبمساحة 4/64 جيجابايت أو 4/128 جيجابايت.  الهاتف متاح من خلال موقع سامسونج على الويب والمحلات بسعر 13999 روبية هندية (أي ما يعادل 5180 جنيها مصريا).

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