وداعا سامسونج و iPhone..هواتف Honor الجديدة بكاميرا جبارة 200 ميجابكسل

تخطط شركة هونر Honor لإطلاق خطها الجديد من الهواتف الذكية للفئة المتوسطة المتميزة ، سلسلة Honor 90 ، والتي سيتم الكشف عنها في الصين في 29 مايو.

قبل الإصدار ، بدأت العلامة التجارية بالفعل في إثارة الهواتف في السلسلة الجديدة ، مع أحدث إصدار إعلان تشويقي يكشف عن تصميم كل من Honor 90 و 90 Pro. الآن ، أكدت الشركة أن الهواتف ستحتوي على كاميرا أساسية بدقة 200 ميجابكسل ، وتعتيم سهل للعين ، وبطارية كبيرة.

أعلنت شركة Honor عبر موقع التواصل الاجتماعي الصيني Weibo أن الحجوزات لسلسلة Honor 90 مفتوحة الآن في الصين.

وأكدت الشركة أيضًا أن الهواتف ستكون مزودة بكاميرا أساسية بدقة 200 ميجابكسل. من المحتمل جدًا أن يتم استخدام نفس مستشعر Samsung ISOCELL HP3 المستخدم في Honor 80 Pro.

يُظهر ملصق Weibo الرسمي في Honor Mall أن هاتفي Honor 90 و Honor 90 Pro سيكونان مجهزين أيضًا بـ "شاشة حماية خافتة خالية من المخاطر" وبطارية مدمجة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة.

من الواضح أن سلسلة Honor 90 ستستخدم شاشة حماية للعين بقدرة 3840 هرتز PWM خالية من المخاطر.

مما يمكننا رؤيته ، فإن معظم المواصفات الرئيسية لسلسلة Honor 90 لم تتغير كثيرًا.

لا يزال الطراز المتطور يستخدم نفس معالج كوالكوم الأمريكية Snapdragon 8+ Gen 1 مثل سابقتها ويتميز بشاشة منحنية ثنائية الفتحات مركزية عالية التردد 1.5K. يبقى أن نرى ما إذا كان السعر سيبقى مشابهًا للنموذج السابق أو إذا كانت Honor تخطط لتقديم الخط الجديد من هواتفها مع ارتفاع الأسعار.