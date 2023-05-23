حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023

في حلقة جديدة من برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد الفضائية برئاسة تحرير أحمد حمدي؛ ومع الإعلامية داليا أيمن .

أكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء 23 مايو ، أن طقس اليوم مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، دافىء على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وعلى جنوب البلاد، والتالي بيان بدرجات الحرارة في معظم محافظات الجمهورية.

القاهرة الكبرى العظمى 34 والصغرى 21

الإسكندرية: العظمى 27 والصغرى 18

الإسماعيلية: العظمى 33 والصغرى 20

الغردقة: العظمى 36 والصغرى 23

إلمنيا العظمى 36 والصغرى23

سوهاج العظمى 38 والصغرى23

أسوان العظمى 42 والصغرى25