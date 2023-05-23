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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تداول امتحان اللغة الإنجليزية للشهادة الإعدادية بالقليوبية

امتحانات
امتحانات

تداولت عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي صورا  لامتحان مادة اللغة الإنجليزية التي  يؤديها طلاب الشهادة الإعدادية بالقليوبية اليوم داخل اللجان.


وأكد مصدر مسئول بتعليم القليوبية أنه سيتم تشكيل لجنة من المديرية للتحقيق في الواقعة وبيان مدى صحة تسرب الامتحان من عدمه.


من جانبها أنهت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية من استعداداتها لأعمال الإمتحانات باتخاذ مجموعة من الإجراءات حيث تم الانتهاء من تجهيزات الكنترولات واللجان الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة، والتأكيد على ضرورة اتباع القواعد المنظمة لسير الامتحانات والالتزام ببث روح الطمأنينة في نفوس الطلاب.


كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام مديرية التربية والتعليم، تعمل على مدار 24 ساعة لتذليل أي عقبة تظهر أثناء امتحانات الشهادة الإعدادية، وكذلك التواصل الفعلي مع غرف العمليات بالإدارات التعليمية لحل أية مشاكل قد تظهر فور حدوثها.


وأكدت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية أنه تم التنسيق التام بين كافة الجهات المعنية من أجل توفير الأجواء المناسبة للطلاب.

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