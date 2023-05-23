العثور على جثة رضيع بمقابر منيا القمح في الشرقية

عثر عدد من أهالي مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية على جثة لطفل رضيع يبلغ من العمر قرابة 15 يوما، ملقاة بجوار مقابر القرية.

تم إخطار الأجهزة الأمنية، ونقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى منيا القمح، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى منيا القمح باستقبال جثة لطفل يبلغ من العمر قرابة 10 أو 15 يوما، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

بالانتقال والفحص، تبين عثور عدد من أهالي مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية على جثة لطفل رضيع يبلغ من العمر قرابة 15 يوما ملقاة بجوار مقابر القرية.

وتم إخطار الأجهزة الأمنية، وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى منيا القمح، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.