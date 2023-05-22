إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالشرقية

أصيب 3 أشخاص بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد إثر وقوع حادث تصادم تروسيكل مع تروسيكل بطريق أولاد وافي ابو شعبة دائرة مركز ابو حماد وتم نقل المصابين الي مستشفى ابو حماد وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية أخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى ابوحماد باستقبال كلا من "فؤاد ع ف" 26 سنة مصابا بكدمات وسحجات بالجسم و"محمود م ع" 20 سنة مصاباً باشتباة كسر بالساق اليسري وسحجات و"محمد ع ذ" 19 سنة مصابا بكدمة بالساق اليسري وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم اثر وقوع حادث تصادم تروسيكل مع تروسيكل بطريق اولاد وافي ابو شعبة دائرة مركز ابو حماد وتم نقل المصابين الي مستشفى ابو حماد وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.