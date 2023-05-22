مصرع طفل غرقا بمياه ترعة بالشرقية

لقي طفل مصرعه غرقا بمياه ترعة شنيط الحرابوة عزبة عبدة دائرة مركز كفر صقر وتم انتشال الجثة والتحفظ عليها بمستشفى كفر صقر وتم إخطار الأجهزة الأمنية وتحرير محضر بالواقعة.
فيما تلقت الأجهزة الأمنية أخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى كفر صقر بإستقبال "احمد ا م" ٣ سنوات مقيم عزبة عبده "جثة هامدة" وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
وبالإنتقال والفحص تبين حدوث الوفاة اثر سقوطه بمياه ترعة شنيط الحرابوة عزبة عبدة دائرة مركز كفر صقر وتم انتشال الجثة والتحفظ عليها بمستشفى كفر صقر وتم إخطار الأجهزة الأمنية وتحرير محضر بالواقعة.