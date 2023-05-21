إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالشرقية

أصيب 6 أشخاص بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل تقل عددا من العمال بطريق بلبيس السلام أمام المظلات، وتم نقل المصابين الى مستشفي بلبيس وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى بلبيس بإستقبال كل من "حازم س ص" 24 سنة نجار مسلح مصابا بإشتباه كسر بالذراع الأيمن و"رضا م ا" 50 سنة نجار مسلح مصابا بجرح قطعي بالرأس وسحجات و"حجازي م ا" 24 سنة مصابا بكدمات وسحجات و"محمود ح م" 25 سنة مصابا بكدمة بالعين اليمني والصدر و"أحمد س ص" 20 سنة مصابا بكدمات وسحجات بالجسم و"اسلام ق ق" 26 سنة مصابا بإشتباه كسر بالكتف الأيمن والركبة وجميعهم مقيمون مركز منيا القمح وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل تقل عددا من العمال بطريق بلبيس السلام أمام المظلات وتم نقل المصابين الى مستشفي بلبيس وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.