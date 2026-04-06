أستاذ هندسة النقل: مصر عززت مكانتها كمحور للتجارة من خلال تطوير الموانئ

أكد الدكتور عبد الله أبو خضرة، أستاذ هندسة النقل، أن الدولة منذ فترة كانت تعلم أن هناك تحديات في العالم، والمشهد كان يشير إلى الهيمنة على خطوط التجارة بالعالم، وأن تكون هناك سيطرة على خطوط الإمداد.

وأضاف خلال برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن الدولة قامت باتخاذ بعض الإجراءات، منها مشروع الحزام والطريق، والمشروع الغربي، وأن الدولة وضعت خطة لتطوير الموانئ المصرية بشكل عام.

ولفت إلى أن مصر نقطة ارتكاز مهمة في حركة التجارة العالمية على مدار تاريخها، وأنه تم عمل تسهيلات للاستفادة من ذلك، وأن ما تقوم به مصر أصبح يظهر بشكل جديد، وأن الموانئ المصرية أصبحت نقاط ارتكاز.

وأوضح أن مصر عززت مكانتها كمحور للتجارة من خلال تطوير الموانئ، وأن مضيق هرمز كان يمر منه 25% من حجم تجارة النفط، بجانب 20% من حجم حركة تجارة الغاز الطبيعي.