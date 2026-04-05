قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل يجوز المسح على الجورب طوال اليوم لأداء الصلوات الخمس؟.. اعرف الحكم الشرعي
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 6-4-2026 والقنوات الناقلة
أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم الإثنين
علاج القولون العصبي.. انتبه لهذه الأعراض
طقس اليوم مائل للحرارة نهارا بارد ليلا والصغرى بالقاهرة 15
خطوة أولى لإنهاء الحرب.. أمريكا وإيران تناقشان وقف إطلاق النار 45 يوما
تحرك أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين الآن بالبورصة والأسواق
وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات العربية في مصر
بصواريخ عنقودية.. إيران تشن 3 هجمات على وسط إسرائيل وتثير حالة استنفار
الموت يخطف عريس قبل الزفاف بأيام.. وخطيبته: كنت مستنية أشوفك ببدلة الفرح سبقتني بالكفن
3 أندية إسبانية تتصارع لضم مصطفى شوبير
english EN
برلمان

نائب: تعديلات حماية المنافسة نقلة نوعية لدعم الاقتصاد الوطني

حسن رضوان

أعلن النائب عادل مأمون عتمان، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، دعمه لمشروع قانون حماية المنافسة بعد التعديلات التي أدخلتها اللجنة المختصة، مؤكداً أنه يُعد من القوانين الحيوية التي تمس بنية الاقتصاد الوطني وتعزز مناخ الاستثمار وتدعم عدالة السوق.

وأشاد النائب عادل عتمان بالجهد الكبير الذي بذلته اللجنة في مراجعة مشروع القانون، والذي شهد – بحسب وصفه – تطويراً جوهرياً في فلسفته التشريعية بما يتواكب مع متطلبات المرحلة الاقتصادية الراهنة.

وأوضح “عتمان” أن التعديلات المقترحة تمثل نقلة نوعية، خاصة فيما يتعلق بإعادة تنظيم جهاز حماية المنافسة، مع الحفاظ على شخصيته الاعتبارية العامة، بما يضمن استقرار المراكز القانونية وعدم حدوث أي فراغ مؤسسي، مؤكداً أن ذلك يعكس رؤية تشريعية متوازنة تراعي استقرار الكيانات القائمة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن المشروع تبنى فلسفة حديثة في منظومة الجزاءات، من خلال إدخال نظام الجزاءات المالية الإدارية، بما يحقق مرونة أكبر في التعامل مع المخالفات، ويضمن التناسب بين المخالفة وأثرها الاقتصادي، مع توفير ضمانات واضحة لحقوق الدفاع وتحقيق العدالة الإجرائية.

وأضاف أن المشروع تضمن كذلك استحداث آليات متطورة، من بينها نظام التسوية قبل توقيع الجزاء، والإعفاء للمبلغين، وهو ما يعكس مواكبة لأفضل الممارسات الدولية في مجال حماية المنافسة ومنع الاحتكار.

وأكد النائب عادل مأمون عتمان أن تعزيز استقلالية جهاز حماية المنافسة، وتنظيم العلاقة بينه وبين الجهات الرقابية الأخرى، يمثل خطوة مهمة نحو بناء إطار مؤسسي قوي يضمن الحياد والشفافية في تطبيق القانون، مشيراً إلى أن إنشاء اللجنة العليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي يعكس إدراكاً متقدماً لأهمية التنسيق بين السياسات الحكومية المختلفة.

وشدد “عتمان” على دعمه الكامل لمشروع القانون،مع أهمية المتابعة الدقيقة لتطبيقه على أرض الواقع، بما يحقق أهدافه في ترسيخ قواعد المنافسة العادلة، ومواجهة الممارسات الاحتكارية، وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني.

النائب عادل عتمان تعديلات حماية المنافسة الاقتصاد الوطني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار كروت الشحن والإنترنت في مصر

رسميًا.. أسعار كروت الشحن والإنترنت في مصر

تطبيقات بدلا من ماسنجر

بعد قرار الغلق الرسمي .. إليك 6 تطبيقات بديلة عن ماسنجر

الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

طقس متقلب غدًا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

سعر الدولار

بعد ارتفاع الاحتياطي.. سعر الدولار أمام الجنيه رسميًا اليوم

زيادة المرتبات والمعاشات

الحكومة تعلن صرف زيادة المرتبات والمعاشات رسميًا بدءًا من هذا الموعد.. هتقبض كام؟

الزواج

هل يجوز زواج المطلقة سرًا بدون ولي؟.. أمين الفتوى يجيب

سعر الدولار في البنك المركزي

رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

وزير المالية

بعد إقرارها رسمياً.. موعد صرف الزيادة الجديدة في المرتبات والمعاشات

ترشيحاتنا

الإرهابي علي عبد الونيس

التاريخ يعيد نفسه.. جماعة الإخوان الإرهابية تتنصل من أعضائها بعد ضبطهم

أرشيفية

للمرة الأولى في تاريخها.. الإمارات تدخل قائمة العشرة الكبار عالميا في الصادرات

بغداد

العراق على حافة الانفجار.. ميليشيات مرتبطة بإيران تضرب بعثة أمريكية في بغداد

بالصور

السيطرة على حريق فيقاعة أفراح بالزقازيق دون إصابات.. صور

العرض قريبا.. عمرو يوسف يشارك جمهوره كواليس مسلسله "الفرنساوي"

نجاح أول جراحة متقدمة لتثبيت كسر بالعمود الفقري بمستشفى منيا القمح المركزي لإنقاذ شاب من الشلل

فيديو

الذكاء الاصطناعي

حكم تحريك صور الميت بالذكاء الاصطناعي.. الإفتاء تحذر من هذا الأمر

مصطفى محمود

ابنة مصطفى محمود تكشف حقيقة علاقة والدها بالجن.. ومن صاحب تلك الشائعة

مصطفى محمود

ابنة مصطفى محمود: أتمنى التركيز على الجانب العلمي في شخصية والدي بمسلسل رحلتي من الشك إلى اليقين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

المزيد