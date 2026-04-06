استثمار ومكافحة التصحر.. رئيسا وزراء مصر والمغرب يوقعان وثائق تعاون

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ونظيره المغربي عزيز اخنوش توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون بين البلدين.

وقع البلدان علي مذكرة تعاون في المجال الصناعي كما وقع البلدين توقيع اتفاق في مجال الرياضي بين البلدين كما وقعوا اتفاق في مجال الشباب .

ووقعت مصر والمغرب مذكرة تعاون في مجال الثقافي كما وقعت مذكرة تعاون في مجال الاستثمار بين البلدين، كما تم توقيع مذكرة تعاون في مكافحة التصحر .

كما تم توقيع اتفاق للمساعدة الإدارية وتجنب الأذواج الضريبي والتهرب الضريبي بين مصر والمغرب ، ووقعوا البلدين علي مذكرة تفاهم لتعاون في مجال الإسكان والكهرباء والمجال الصحي والدوائي والسياحة والتعاون الدبلوماسي .

كما تم وقع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ونظيرة المغربي عزيز اخنوش على محضر الاجتماع .