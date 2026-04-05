مديرية الطرق والنقل تواصل تنفيذ أعمال تطوير ورصف منطقة الرابعة دبش بحي ثالث

وجه اللواء أركان حرب نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، بشأن تطوير شبكة الطرق ورفع كفاءة البنية التحتية بمختلف مراكز وأحياء المحافظة.

في هذا السياق، تواصل مديرية الطرق والنقل، برئاسة المهندس أحمد الشيمي، تنفيذ أعمال رصف وتطوير منطقة الرابعة دبش بحي ثالث، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٥ /٢٠٢٦.

تشمل الأعمال الجاري تنفيذها الأعمال النهائية لتطوير منطقة الرابعة دبش، والانتهاء من جميع أعمال الرصف والتطوير وذلك في إطار تحسين المظهر الحضاري ورفع كفاءة البنية التحتية بالمنطقة، ومن المقرر الانتهاء من أعمال التطوير بالمنطقة بالكامل خلال شهر أبريل الجاري.

تأتي هذه الجهود في إطار خطة المحافظة التي تهدف إلى تحسين البنية التحتية ورفع كفاءة شبكة الطرق وتيسير الحركة المرورية، لتحسين جودة الحياة للمواطنين.