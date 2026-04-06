رئيس الوزراء ونظيره المغربي يشهدان توقيع عدد من وثائق التعاون بين البلدين

بثت قناة إكسترا نيوز فيديو للحظة قيام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ونظيره المغربي بتوقيع عدد من وثائق التعاون بين البلدين.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعزيز أخنوش، رئيس حكومة المملكة المغربية، اجتماعاً موسعاً بحضور وفدي البلدين ضمن أعمال الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة المصرية المغربية المشتركة، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لبحث عدد من الملفات المشتركة الاقتصادية والتجارية .

كما يترأس رئيسا وزراء البلدين جلسة مباحثات ثنائية، موسعة لبحث تعزيز التعاون المشترك ببن البلدين في عدد من المجالات .

و يشهدا مراسم توقيع عددٍ من الوثائق في عدة مجالات تخدم تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين.

وكان قد مساء أمس، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مطار القاهرة الدولي، عزيز أخنوش، رئيس حكومة المملكة المغربية، في مستهل زيارته الرسمية إلى القاهرة على رأس وفد حكومي رفيع المستوى، لتدشين أعمال الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة المصرية ـ المغربية المشتركة.

ولدى الوصول إلى أرض المطار، جرت مراسم استقبال رسمية، حيث تم استعراض حرس الشرف، ثم عزف السلامين الوطنيين للمملكة المغربية وجمهورية مصر العربية، وذلك بحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، رئيس بعثة الشرف، والسفير/ محمد آيت وعلي، سفير المغرب لدى القاهرة.