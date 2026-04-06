إطلاق المرحلة الرابعة من المبادرة الوطنية للمشروعات الذكية الخضراء.. موعد التقديم

أطلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة ، المرحلة الرابعة من المبادرة الوطنية للمشروعات الذكية الخضراء.

وخلال الاجتماع أكدت الدكتورة منال عوض ، أن نتائج المراحل الثلاث السابقة للمبادرة تعكس تطوراً نوعياً في مسار العمل المناخي علي المستوي المحلي ، مؤكدة أن المبادرة تمثل إحدى الأدوات الوطنية الفاعلة لدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر ، من خلال تحفيز الابتكار المحلي وتمكين مختلف فئات المجتمع لاسيما الشباب والمرأة والقطاع الخاص من تقديم حلول ذكية ومستدامة تسهم في مواجهة التحديات البيئية وتعزز كفاءة استخدام الموارد وتوفير فرص عمل مستدامة .

وأضافت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن رؤية الدولة ومحاور عمل الوزارة خلال الفترة من 2026 – 2030 تستهدف إحداث تحول استراتيجي نحو نموذج تنفيذ بيئى محلى متكامل يحقق التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ويعزز من استدامة التنمية على مستوي المحافظات.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلي ان المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تمثل تطبيقًا عمليًا لمحاور عمل وزارة التنمية المحلية والبيئة، من خلال ربط التخطيط بالتنفيذ وتوجيه الجهود نحو مشروعات ذات أثر بيئي وتنموي. كما تدعم الحوكمة والتحول الرقمي عبر منصة لتقييم المشروعات، وتعزز الإدارة المستدامة للموارد من خلال التوسع في الطاقة النظيفة والمخلفات، بما يسهم في مواجهة التغيرات المناخية وتحفيز الاقتصاد الأخضر.

كما أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على أهمية دور المحافظات كمحرك رئيسي للتنمية الخضراء من خلال دعم اللامركزية وتمكين الإدارة المحلية وبناء شراكات فعالة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني بما يضمن استدامة نتائج المبادرة وتعظيم مردودها الاقتصادي والبيئي، مشيرة إلى أن الوزارة ستقوم خلال الأيام القادمة بالتنسيق مع المحافظات فيما يخص الإطار التنفيذي المنظم لعمل المرحلة الرابعة بما يضمن توحيد الإجراءات ورفع كفاءة التنفيذ وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أهمية المتابعة المستمرة للمشروعات الفائزة فى المراحل السابقة وتقديم الدعم اللازم لاستدامتها إلى جانب الإسراع فى تشكيل وتفعيل اللجان التنفيذية بالمحافظات وتأهيل أعضائها وتعزيز دورهم فى إدارة المنصة الالكترونية وتقديم الدعم الفنى للمشاركين، مشيرة إلى أن المرحلة القادمة ستركز بشكل أكبر على جودة المشروعات وقابليتها للتنفيذ وتعظيم لآثرها الاقتصادي والاجتماعي بما يسهم فى تحقيق التحول نحو الاقتصاد الأخضر وبناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.

كما أكدت د.منال عوض ، على الأهمية البالغة لإشراك القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشروعات، لما يمتلكه من قدرات تمويلية وخبرات فنية تسهم في تسريع وتيرة التنفيذ، وتعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في كلمته أن المبادرة أصبحت نموذجًا للعمل الوطني المُشترك الذي يهدف إلى تعزيز مرونة الاقتصاد المصري، من خلال التحول إلى اقتصاد أخضر وأكثر استدامة.

وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المبادرة جزء من الجهود التي تقوم بها الحكومة في إطار التنسيق والتعاون بين الوزارات لتعميق التنمية المستدامة، كما أنها جزء من مستهدفات الخطة الاستثمارية وذلك من خلال زيادة نسبة الاستثمارات الخضراء، وذلك في إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠، والاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي ٢٠٥٠، التي تعمل على تعزيز جهود التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية.

وأوضح أن المبادرة خلال دوراتها الثلاث الماضية شهدت تأهل ٤٨٥٩ مشروعاً و٥٤ فائزاً، إلى جانب الاهتمام بالبعد التدريبي ورفع الوعي البيئي كجزء من تنفيذ المشروعات، مما يساعد على تطوير المشروعات وزيادة ربحيتها وقدرتها على إتاحة فرص العمل، مشيراً إلى أنه خلال الدورات الثلاث للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تم تدريب ١١٥٠٠ متدرب من المحافظات المختلفة من خلال ١٣٠ جلسة تدريبية.

وفي ختام كلمته أكد أن نجاح المبادرة لم يكن ليتحقق لولا العمل الجماعي والتنسيق المؤسسي بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، موجهاً الشكر للسادة الوزراء والمحافظين، كما توجه بالشكر للدكتور محمود محيي الدين، رئيس لجنة التحكيم الوطنية للمبادرة والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السابقة ، على جهودهما في إطلاق وتطوير المبادرة، والسفير هشام بدر المنسق العام للمبادرة وفريق العمل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

كما أكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن المبادرة تعد ركيزة أساسية لدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز مسار التنمية المستدامة في مصر، خاصة في ظل التحديات العالمية المرتبطة بالتغيرات المناخية.

من جانبها أعربت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة عن سعادتها بالتواجد في هذه المناسبة الوطنية الهامة، لإطلاق الدورة الرابعة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، تلك المبادرة التي غدت إحدى الركائز الأساسية في مسار الدولة المصرية نحو ترسيخ مفاهيم الاستدامة، وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر في اتساق واضح مع توجهات الدولة نحو تعظيم كفاءة استخدام الموارد وترشيد الاستهلاك

من جانبه أكد الدكتور محمود محي الدين ، أهمية هذه المبادرة في توطين التنمية من خلال التنمية المحلية والبعد البيئي حيث تحظي برعاية منذ اليوم الأول للسيد رئيس الجمهورية ، مؤكداً أن هناك أولوية كبيرة للقيادة المشتركة لهذه المبادرة مع جميع الوزارات والجهات .

وأضاف محي الدين أن واحدة من مستهدفات المبادرة تمثيل مصر في قمة المناخ القادمة في تركيا بمدينة أنطاليا ، لافتا إلى أن المبادرة تربط بين تحويل العمل المناخي وعملية التنمية ، وتستهدف موضوعات تخص الطاقة في ظل ما يعانيه العالم حالياً من مشكلة في الطاقة من حيث الوفرة والسعر والأولوية للطاقة الجديدة والمتجددة بالإضافة إلى أهمية موضوعات ترشيد استخدام المياه وتحلية المياه والتكيف مع العمل المناخي وإدارة المياه وحماية الشواطئ وربط المياه بالطاقة مع الامن الغذائي والبعد الصحي وإدارة المخلفات .

وشدد الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية علي أهمية التركيز علي جاهزية المشروعات للاستثمار وتعزيز دور المبادرة كآلية لتعبئة التمويل المحلي والخارجي ووجود قاعدة بيانات يمكن البناء عليها وأهمية المتابعة للمشروعات الموجود علي أرض الواقع .

وأشار رئيس اللجنة الوطنية للتحكيم بالمبادرة إلى أهمية تعميق المشاركة مع القطاع الخاص والمؤسسات المالية وتعتبر قابلية التوسع والتكرار ، مشيراً إلى اهتمام العالم حالياً بموضوعات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والمشروعات الذكية الخضراء وأمن المياه والطاقة والغذاء .

كما استعرض السفير هشام بدر الاطار التنظيمي للمبادرة وأهم المشروعات المقدمة علي مدار الثلاث دورات السابقة والتي بلغت 17770 مشروع ، مشيراً إلى أن عدد المشروعات المؤهلة في المراحل السابقة بلغ 895 مشروع، كما تم الاشارة إلي الجهود التي تم تنفيذها في إطار المبادرة فيما يخص بناء القدرات من خلال الدورات التدريبية وورش العمل والندوات عبر الإنترنت بالتعاون مع الشركاء للمبادرة ، بالإضافة إلي جهود التواصل ونشر الوعي حيث نجحت المبادرة عب. منصاتها الإعلامية غل التفاعل والوصول إلى 18 مليون فرد بمنصات التواصل الاجتماعي لنشر الوعي عن التغير المناخي والمساهمة بحلول مصرية لمواجهة آثار التغيرات المناخية.

كما تم استعراض جهود المبادرة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، والمنظور العالمي للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ، بالإضافة إلى الإشارة إلى الخطوات القادمة في إطار تنفيذ المرحلة الرابعة للمبادرة .

وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق علي فتح باب التقديم للمشروعات في اطار المبادرة الوطنية في ١٥ أبريل الجاري للراغبين من جميع محافظات الجمهورية بالمشروعات المرشحة .